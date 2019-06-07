Крупный холдинг заявил о готовности инвестировать 3 млрд рублей в «Барнаульский меланжевый комбинат»

Новости 07.06.2019 8:45 83

6 июня начал работу Петербургский международный экономический форум - одно из самых масштабных мероприятий в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ.

За прошедшие годы форум стал ведущей площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Накануне в рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Алтайского края, компанией «БТК Холдинг» и предприятием «Меланжист Алтая». Напомним, делегацию региона возглавляет губернатор Виктор Томенко.

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Четыре года назад Барнаульский меланжевый комбинат был на грани банкротства. Однако через некоторое время его акционером стало ООО «БТК холдинг». Собственник начал внедрять на линиях завода новые технологии: менять оборудование на высокопроизводительное, соответствующее современным мировым стандартам, а главное – перестроил кадровую и мотивационную политику предприятия. Важной задачей предприятия станет цифровизация производства.

По словам губернатора Виктора Томенко, соглашение подписано исходя из планов и необходимости дальнейшей работы предприятия текстильной промышленности. Договор подразумевает значительный объем инвестиций в развитие производства.

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"Потребует это, конечно, совместных действий по созданию условий со стороны власти, чтобы инвестиционный проект развивался наиболее эффективным образом. И, конечно, инвесторы берут на себя обязательства по объемам, по срокам и по результатам создания современного нового производства", - отметил глава региона.

По оценке гендиректора "БТК Холдинг" Михаила Бочарова, компания намерена инвестировать в Барнаульский меланжевый комбинат более 3 млрд рублей. «Благодаря этому будут созданы несколько сотен рабочих мест в Барнауле. Одно из крупнейших текстильных предприятий России сможет стать самым современным текстильным предприятием в стране", - заявил Бочаров.

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Между тем свою оценку договоренностям дал депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев, который в этом году посещал производство на БМК:

"Подписание соглашений на международном экономическом форуме – это публичная история, которая, во-первых, свидетельствует о том, что между бизнесом и властью есть взаимопонимание и готовность вместе работать, развивать экономику региона. Во-вторых, мы видим, что речь идет не о каких-то потенциальных инвесторах, которые то ли придут в край, то ли еще подумают, а о реальных компаниях, которые уже работают в крае и готовы вкладываться финансами в новые проекты. Как депутата ГД меня радует перспектива технологической и технической модернизации «Барнаульского меланжиста» – предприятие находится на территории моего округа, и мои избиратели связывают с ним свое будущее".