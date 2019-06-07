В Барнауле началась масштабная реконструкция коммунальной инфраструктуры

Новости 07.06.2019 8:15 85

База тепла

В конце мая — вместе с традиционной опрессовкой — в Барнауле началась модернизация тепловых сетей. Это часть самого крупного обновления коммунальной инфраструктуры Алтайского края, которое началось в 2017 году в Рубцовске и продолжится в Барнауле в ближайшие годы. За 2019 год «Сибирская генерирующая компания» планирует вложить в тепловые сети рекордную для последних лет сумму. К чему это приведёт — в материале «Политсибру».

За зиму 2018-2019 на сетях «Сибирской генерирующей компании» Барнауле, Бийске и Рубцовске зафиксировано 767 повреждений. Если смотреть в разрезе городов, то в Барнауле таковых было 460 (на 6% меньше, чем в прошлом отопительном периоде), в Бийске 146 (на 10% больше). Рубцовск показал существенное снижение количества повреждений — 161 всего и на 27% меньше. Во многом это стало результатом большой инвестпрограммы, которую СГК осуществила в третьем по величине городе региона в 2016-2018 годах. Тогда компания зашла на «убитую» давно не обновляемую инфраструктуру и вложила в отопительную систему более 2 млрд рублей, что позволило фактически спасти Рубцовск от замерзания.

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Федеральное внимание

Опыт Рубцовска показателен не только в масштабах Алтайского края, но и, как выяснилось, за ним следят и в других регионах России. Так, в конце мая с рабочим визитом город посетили представители администрации и единой теплоснабжающей организации города Волжский Волгоградской области. Делегация приехала изучить, как в Рубцовске совершился переход на новую модель теплоснабжения. Компания «Волжские тепловые сети» — это теплоэнергетическое подразделение нефтяной компании «Лукойл» — собирается перенять опыт алтайского города в части перехода на тарифообразование по методике «альтернативной котельной».

«То, что мы здесь увидели, показывает, что работа в ценовой зоне позволяет теплоснабжающей организации не только поддерживать состояние инфраструктуры, а серьезно ее модернизировать и повышать надежность, качественно снабжать людей теплом и горячей водой. Для нас энергетиков это самое главное. Я думаю, что этот опыт в большей степени будем перенимать для себя», — сказал управляющий «Волжских тепловых сетей» Михаил Кубанцев.

В Волжском компания хочет увеличить объем ремонтной и инвестиционной программ на тепловых сетях. Для того, чтобы гарантировать возврат инвестиций в среднесрочной перспективе, энергетики и администрации планируют перевести муниципалитет в ценовую зону.

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Проявляют интерес к происходящему в Рубцовске и на федеральном уровне. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании рабочей группы «Энергетика» Государственного совета России рассказывал об опыте развития рынка тепловой энергии в Алтайском крае, подчёркивая именно рубцовскую программу. Мероприятие проводил министр энергетики России Александр Новак, председатель рабочей группы «Энергетика» Госсовета, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

СГК попросили помочь с ремонтом систем теплоснабжения Ярового. На встрече губернатора Алтайского края Виктора Томенко с генеральным директором Сибирской генерирующей компании Степаном Солженицыным обсуждались задачи модернизации теплоэнергетического комплекса Алтайского края при подготовке к предстоящему отопительному сезону. Солженицын выразил готовность оказать содействие в планировании ремонтной кампании на объектах теплоснабжения в городе Яровое.

Виктор Томенко рассказал, что в Рубцовске с 2016 года построено и реконструировано порядка 20 километров тепловых сетей, произведена реконструкция Южной тепловой станции. На всё это СГК выделила 2,1 миллиарда рублей. После создания новой системы теплоснабжения прошло уже два отопительных сезона без серьезных нареканий со стороны потребителей. Инвестиционные обязательства СГК как единой тепловой организации закреплены концессионным соглашением, заключенным в июне 2017 года на 15 лет. Тарифообразование по методу «альтернативной котельной» работает в городе с 2019 года. На эту систему перейдёт и Барнаул, заявил губернатор Алтайского края.

«Использование метода альтернативной котельной в Рубцовске помогло решить несколько важнейших задач, в том числе повысилась надежность и качество услуг для потребителей, при этом есть понятный плавный механизм тарифного регулирования. Опыт модернизации системы теплоснабжения Рубцовска в дальнейшем планируется использовать в Барнауле, где с каждым отопительным периодом фиксируется рост количества повреждений на тепловых сетях, причем наметилась тенденция учащения порывов на теплосетях большого диаметра - с отключением большего количества потребителей. Данный метод позволит снизить аварийность на тепловых сетях Барнаула и увеличить резерв сетевой мощности для подключения новых строящихся объектов, в том числе жилых зданий», — сказал Виктор Томенко.

Инвестиции в экономию и благополучие

Что же ждёт Барнаул? В апреле администрация Барнаула и СГК направили в Минэнерго РФ совместное обращение о присвоении городу статуса ценовой зоны теплоснабжения. В рамках проекта соглашения, приложенного к этому пакету документов, теплоснабжающая организация обязуется вложить 7,8 млрд рублей в модернизацию системы теплоснабжения Барнаула. При этом основной объем инвестиций и перекладок сетей пройдет в ближайшие пять лет. Компания планирует переложить 30 километров сетей.

Износ тепловых сетей в Барнауле составляет 88%, а оборудование тепловых пунктов изношено на 98%. При нормативном сроке службы в 30 лет, старше этого «возраста» 54% всех сетей столицы региона.

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Но не дожидаясь официального решения Правительства РФ, СГК уже приступила к масштабной модернизации систем в Барнауле. В 2019 году теплоэнергетики обновят сети на 54 участках в краевой столице — в целом около 30 километров коммуникаций. Также на «питание» от ТЭЦ-3 перейдут жители барнаульского посёлка Южный — они будут получать тепло от ТЭЦ-3, а не от котельной, как ранее. Для этого будет построена и реконструирована магистральная тепловая сеть, работы уже ведутся. До этого потребители платили за тепло больше, чем 90% жителей города, так как у котельных стоимость производства тепловой энергии выше, чем у ТЭЦ. Поэтому Южный почувствует экономию в ближайшее время. СГК потратит на это 1,4 млрд рублей. Годом ранее было значительно меньше — 0,4 млрд рублей.

«Трехкратное увеличение объема финансирования позволит нам приблизиться к нормативу ежегодной перекладки тепловых сетей, который составляет три процента от общей протяженности инфраструктуры», — сказал руководитель Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

Таким образом, масштабная реконструкция инфраструктуры Барнаула уже начата. Пока она идёт «догоняющими» нормативы темпами. Понятно, что если бы не эти вложения, то зимой 2019-2020 годов жителей столицы края ждало бы куда больше аварий и часов или дней без тепла.

Стоимость тепловой энергии в Барнауле сейчас — 1 858,3 рубля за Гкал. При принятии положительного решения об отнесении города к ценовой зоне теплоснабжения цена на тепло будет изменяться на уровень инфляции +2% ежегодно к действующему тарифу. Этого будет достаточно для модернизации системы теплоснабжения Барнаула и повышения ее надежности и эффективности.