Алтайские специалисты нашли опасные бактерии в мясе птицы

Новости 07.06.2019 9:20 61

Мясо птицы по показателям безопасности (содержанию потенциально опасных веществ и микроорганизмов, в т. ч. патогенных) должно соответствовать нормам, установленным ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

Сальмонеллез болезнь человека и животных, относящаяся к острым кишечным инфекциям, вызываемая бактериями рода Salmonella. Это обычно подвижные микроорганизмы, которые с поверхности продукции могут проникать в ее глубокие слои.

Носителями возбудителя являются преимущественно животные, а также люди. Диагностика

Сальмонеллёза эпидемиологических данных, симптоматики и результатов лабораторных исследований, направленных на изоляцию и типирование возбудителя. Основным способом типирования сальмонелл является реакция агглютинации.

Микроорганизмы, попадая в организм животных с кормом или другим путём, вызывают в кишечнике воспалительные процессы, которые обусловливают проникновение возбудителя в кровь и лимфу, и разносятся по всему организму, способствуя развитию септицемии. Микробы и их токсины, циркулируя в крови, вызывают глубокие нарушения в паренхиматозных органах вплоть до образования в них некротических процессов. Последние локализуются в печени, селезенке, почках, лёгких и суставах.

Для предотвращения возникновения инфекций, специалисты ФГБУ ЦНПВРЛ предлагают производителям пищевой продукции и кормов для животных проводить своевременный контроль качества своей продукции.