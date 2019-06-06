Члены алтайской ОПГ пойдут под суд

Новости 06.06.2019 18:50 91

Следком по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летнего организатора преступной группы и двух ее членов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в 2016 году рецидивист из Алтайского района создал ОПГ, члены которой систематически обворовывали дома, магазины, гаражи и другие объекты на территории региона. В период с декабря 2016 года по июль 2018 года ими совершено более 20 краж с использованием самодельного орудия взлома запорных устройств. Общий размер похищенного составил более 4 млн рублей.

В мае прошлого года воры пытались застрелить владельца гаража, заставшего их на месте преступления, однако мужчина, получивший тяжелое огнестрельное ранение, сумел скрыться. Тогда злоумышленники похитили из гаража декоративный кинжал и покинули место преступления.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в совершении большинства эпизодов преступной деятельности признали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленники обвиняются в совершении серии преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину), а также ч. 2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога), п. «а» ч.3 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия опасного для жизни и здоровья группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновение в помещение и иное хранилище) и ч. 3 ст. 30, п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем).