Члены алтайской ОПГ пойдут под суд

Следком по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летнего организатора преступной группы и двух ее членов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что в 2016 году рецидивист из Алтайского района создал ОПГ, члены которой систематически обворовывали дома, магазины, гаражи и другие объекты на территории региона. В период с декабря 2016 года по июль 2018 года ими совершено более 20 краж с использованием самодельного орудия взлома запорных устройств. Общий размер похищенного составил более 4 млн рублей.
В мае прошлого года воры пытались застрелить владельца гаража, заставшего их на месте преступления, однако мужчина, получивший тяжелое огнестрельное ранение, сумел скрыться. Тогда злоумышленники похитили из гаража декоративный кинжал и покинули место преступления.
В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в совершении большинства эпизодов преступной деятельности признали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.