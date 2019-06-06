Слесарь Алтай-Кокса одержал победу на Кубке мира по пауэрлифтингу

Новости 06.06.2019 17:45 88

Слесарь цеха автоматизации предприятия Алтай-Кокс из группы НЛМК Дмитрий Вараксин стал чемпионом в своей весовой категории в открытом Кубке Мира по пауэрлифтингу SIBERIAN CHALLENGE – VII.

Дмитрий выполнял нормативы по строгому подъему штанги на бицепс и армейскому жиму штанги стоя. Полученные результаты принесли спортсмену, помимо победы в своей весовой категории, бронзовую медаль в абсолютном зачете.

Кубок Мира по пауэрлифтингу объединил на одной площадке около 1000 спортсменов, выступающих в различных дисциплинах силового вида спорта.