ЛДПР решила, кому отдать свободный мандат Бийской думы

Новости 06.06.2019 18:15 78

Константин Комаров сменит в Бийской гордуме своего однопартийца – либерал-демократа Алексея Карасева, покинувшего БГД на фоне декларационного скандала.

Ранее в гордуму поступило письмо от губернатора края о досрочном сложении полномочий депутата, неверно указавшего данные о доходах и имуществе. Правда накануне заседания Алексей Карасев написал заявление «по собственному».

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Как и в случае с опальными единороссами, прошедшими в состав представительного органа по партийным спискам, именно партия выбирает им замену в БГД, уточняет "Бийский рабочий".

Так, новым депутатом от ЛДПР ожидаемо стал Константин Комаров, год назад возглавивший бийскую ячейку либерал-демократов.

Константин Комаров родился в 1983 году. Образование высшее. Директор предприятия по производству мебели, полиграфии, стальных конструкций и рекламы. Был кандидатом в Бийскую думу по спискам ЛДПР в 2017 году.