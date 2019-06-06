ЛДПР решила, кому отдать свободный мандат Бийской думы

Константин Комаров сменит в Бийской гордуме своего однопартийца – либерал-демократа Алексея Карасева, покинувшего БГД на фоне декларационного скандала.
Ранее в гордуму поступило письмо от губернатора края о досрочном сложении полномочий депутата, неверно указавшего данные о доходах и имуществе. Правда накануне заседания Алексей Карасев написал заявление «по собственному».
Проверку провел департамент администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности
Как и в случае с опальными единороссами, прошедшими в состав представительного органа по партийным спискам, именно партия выбирает им замену в БГД, уточняет "Бийский рабочий".
Так, новым депутатом от ЛДПР ожидаемо стал Константин Комаров, год назад возглавивший бийскую ячейку либерал-демократов.
Сведения отказался подавать Евгений Корчагин, в ближайшее время он лишится своего мандата