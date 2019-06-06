Актер Панкратов-Черный находится в московской реанимации

В Москве госпитализирован актер Александр Панкратов-Черный. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Утром на детской площадке возле набережной в центре Москвы у актера резко упало давление. В настоящий момент он госпитализирован и находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
В прошлом году появлялись сообщения о тяжелом заболевании Панкратова-Черного, однако позже он заявил, что ему просто сделали операцию на ладони, не слишком серьезного характера.
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