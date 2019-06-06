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Актер Панкратов-Черный находится в московской реанимации

Новости
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В Москве госпитализирован актер Александр Панкратов-Черный. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Утром на детской площадке возле набережной в центре Москвы у актера резко упало давление. В настоящий момент он госпитализирован и находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

В прошлом году появлялись сообщения о тяжелом заболевании Панкратова-Черного, однако позже он заявил, что ему просто сделали операцию на ладони, не слишком серьезного характера.

Уроженец Алтайского края Панкратов-Черный известен по фильму «Мы из джаза». Он также сыграл в картинах «Зимний вечер в Гаграх», «Сибириада», «Курьер», «Ширли-мырли» и «Палата №6». В 2009 году он получил звание народного артиста России.
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Автор: Политсиб.ру