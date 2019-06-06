Барнаульцы выкупили долги омского банкрота из сферы ЖКХ

Новости 06.06.2019 16:40 66

Всего за 3,5 млн рублей было выкуплено право требования задолженности в размере 90,5 млн рублей. Покупателем стала компания «Барнаулэнерго». Долги были выкуплены у обанкротившейся омской компании ЖКХ «Сервис». Об этом пишет «МК на Алтае».

Сообщается, что право требования задолженности с собственников было реализовано после двух неудачных попыток.

Известно, что по состоянию на 1 октября 2018 года совокупное состояние суммы, которую необходимо вернуть, составляет более 90,5 млн рублей. В эту сумму входят долги за содержание общего имущества многоквартирного дома, обслуживание домофонной системы и приборов учета топливно-энергетических ресурсов, горячую воду, отопление и другое.

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Сделка была совершена во время официальных торгов в форме публичного предложения. Несмотря на то, что минимальная цена, по которой продавец соглашался продать свой лот, составляла 1 рубль, сделку по долгам омичей заключили за 3,5 млн рублей.

Напомним, что в начале лета 2017 года омская компания ЖКХ «Сервис» была признана банкротом. Предприятием владел ПНО «Мостовик», который также обанкротился.