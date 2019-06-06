Расходы на выборы мэра Новосибирска составят почти 100 млн рублей

Новости 06.06.2019 16:20 87

Расходы на проведение выборов мэра Новосибирска, запланированных на 8 сентября этого года, превысят 96 млн рублей, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на слова председателя городской муниципальной избирательной комиссии Тамары Краткой.

По ее словам, нынешняя смета 96,6 млн рублей превышает смету 2014 года. Это произошло за счет увеличения ставки оплаты труда членов территориальных и участковых избирательных комиссий, а также за счет расходов на видеонаблюдение на участках и обслуживание комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Предстоящие выборы отличаются тем, что избиратели, пребывающие под домашним арестом, смогут голосовать, не посещая избирательный участок. Для этого им нужно будет написать заявление с просьбой направить к ним членов избиркома. Председатель облизбиркома Ольга Благо добавила, что 8 сентября состоится голосование в рамках почти 30 избирательных кампаний.

Анатолий Локоть официально заявил о своем выдвижении в мэры Новосибирска Новости 05.04.2019 12:45 Напомним, он является действующим главой города с 2014 года 342

Секретарь новосибирского реготделения «Единой России» Андрей Парфенов вновь подтвердил, что партия не будет выдвигать своего кандидата. От КПРФ на пост главы города претендует действующий мэр Анатолий Локоть, который, в прошлом году отказался от борьбы за пост губернатора Новосибирской области в пользу Андрея Травникова (ЕР). Травников ранее пообещал поддержать Локтя на выборах мэра. «Партия роста» выдвинула на предстоящие выборы предпринимателя Сергея Проничева.

Также в этот день в Новосибирской области состоятся еще одни прямые выборы главы муниципалитета - в Филипповском сельсовете. Всего в регионе три муниципальных образования, где сохраняются прямые выборы глав: Новосибирск, наукоград Кольцово и вышеупомянутый сельсовет.