Как православная церковь на Алтае участвует в борьбе с ВИЧ

Новости 06.06.2019 15:45 82

Барнаульская епархия много лет взаимодействует с Алтайским краевым центром СПИД. Еженедельные встречи с пациентами проводит православный священник протоиерей Сергий Холодков, сотрудник Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Барнаульской епархии.

По инициативе отдела по церковной благотворительности и социальному служению Барнаульской епархии с 2014 года в Алтайском крае реализуются три образовательные программы, разработанные под эгидой Русской Православной Церкви и созданные коллективом церковных и светских специалистов - педагогов, психологов, психиатров, наркологов из Москвы, Санкт-Петербурга и Брянска.

«ЛадьЯ» — ценностно-ориентированная программа первичной профилактики ВИЧ и рискованного поведения. Рассчитана на возраст 13-17 лет и предназначена для преподавания в школах, школах-интернатах, ПТУ, т.е. для социально адаптированных и для так называемых трудных подростков и молодых людей.

«Живая вода» – программа, созданная для младших школьников (8-12 лет). Ее цели и задачи сходны с программой «ЛадьЯ» и направлены, прежде всего, на воспитание устойчивых духовно-нравственных ценностей и норм у подрастающего поколения.

«Дорога к Дому» – это программа, специально разработанная для студенческого возраста. Она направлена на профилактику рискованного поведения и формирование ценностных ориентиров, чтобы подготовить молодежь к ответственному выбору будущих супругов и воспитанию детей.

Все программы прошли оценку в ряде научных институтов, в том числе в Центре исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи Министерства образования и науки РФ.

Консультирование по проблеме ВИЧ проводится по средам с 15-00 час. в Алтайском краевом центре СПИД по адресу: г.Барнаул, 5-ая Западная, 62. Записаться на консультацию можно по тел.: 8(385-2) 33-46-99 или 8-963-578-10-39.

Церковь свидетельствует о необходимости профилактики ВИЧ-инфекции. В целом о церковной позиции на тему данного заболевания можно узнать из Концепции участия Русской Православной Церкви в борьбе с распространением ВИЧ и работе с людьми, живущими с ВИЧ, разработанной еще в 2005 году.