Дождались: цены на вторичное жилье в Барнауле начали расти

Новости 06.06.2019 13:50 110

Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке недвижимости Барнаула выросла почти на 1 тыс. рублей. Согласно данным «Алтайского портала недвижимости», цена за «квадрат» повышается уже два месяца и составила более 52 тыс. рублей. Эта отметка может побить рекорд - в последний раз высокие показатели были отмечены осенью 2018-го года, когда один «квадрат» продавали за 53,8 тыс. рублей.

Соответствующая динамика наблюдается в каждом из сегментов вторичного рынка недвижимости, больше всего дорожают студии. Меньше всего – трех- и пятикомнатные квартиры.

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Кстати, самые дорогие «квадраты» можно встретить в районе Павловского тракта и ближе к центру. Между тем подорожали частные дома и таунхаусы, что вполне характерно для наступления летнего сезона. Наоборот упали в цене комнаты, их стоимость опустились до 34,2 тыс. рублей за 1 квадрат, что на 1,5 тыс. рублей меньше в сравнении с апрелем.

Более доступны стали квартиры в новостройках Барнаула, но только за счет падения в отдельных районах. В других кварталах, где новых объектов не закладывали, цены наоборот растут. Важно, что в целом на первичном рынке жилья дорожают в основном однушки, двушки и элитные большие квартиры, а вот студии и 3-, 4-комнатные, напротив, дешевеют.

Что касается стоимости коммерческой недвижимости в Барнауле, то пока она остается на том же уровне. Неизменны теперь и цены на гаражи после сезонного обвала.