«Никаких поблажек по объекту не будет»: депутат Госдумы Бессарабов - о достройке центра «Журавлики»

Новости 06.06.2019 14:45 82

Депутат Госдумы от «Единой России» Даниил Бессарабов посетил строительную площадку нового лечебно-административного корпуса краевого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики», который начали строить в 2018 году. В нем разместится отделение реабилитации молодых инвалидов – людей от 18 до 44 лет.

Поездка Даниила Бессарабова на объект вызвана его обеспокоенностью темпами строительства. К началу этого года готовность составляла 45 %, а уже к концу текущего года объект должен быть сдан.

Новое здание имеет площадь 3800 кв. м, площадь старого составляла всего 1200 кв. м. Еще на этапе проектирования оно было оптимизировано под нужды маломобильных групп – начиная от автопарковки и заканчивая связью между этажами. Уникальная особенность нового корпуса – это единственный в Алтайском крае бассейн, оборудованный специальным подъемником для маломобильных граждан. На первом этаже разместятся консультативные отделения и кабинеты узких медицинских специалистов, на втором будет оказываться психолого-педагогическая помощь, работа по профессиональному обучению (и переобучению), а также соцадаптации.

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Необходимость в новом корпусе вызвана тем, что старое отделение с трудом справляется с обработкой поступающих обращений. На услуги ребцентра существует очередь – записываться приходится за месяц. С появлением нового корпуса нуждающиеся смогут получать помощь уже в день обращения.

«Для меня, для коллег из социальной сферы это – личное. По многим причинам. Еще с 2014 года мы пытались привлечь федеральные средства на строительство. И добились привлечения без малого 180 млн рублей. Понимаю всю сложность создания этого объекта, но он необходим – он даст новые возможности для реабилитации инвалидов, особенно ребятишек с ДЦП», - поделился Даниил Бессарабов.

По его словам, сдать корпус в эксплуатацию своевременно важно не только для тех, кто непосредственно будет пользоваться его услугами, но и для других категорий граждан.

«Мы несколько отстали по срокам в зимний период. Важно сделать все возможное, чтобы не нарушить взятых обязательств перед федеральным и краевым бюджетами. Только при таком условии, после сдачи объекта, мы сможем поставить вопрос и о новых значимых мероприятиях, в том числе – строительстве домов престарелых, реабилитационных центров для лиц старшего поколения», - пояснил Даниил Бессарабов.

Именно поэтому депутат взял строительство под личный контроль.

«Этот объект – на особом контроле. Строители хорошо знают, какая бывает реакция – кроме эмоциональной она бывает и другой – это серьезные штрафные санкции за неисполнение сроков, предусмотренных контрактом. Я им прямо в глаза сказал, что никаких поблажек по данному объекту не будет, и они должны исходить из этого», - подытожил депутат.