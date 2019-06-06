Возле барнаульского пляжа нашли незаконный слив нечистот в Обь

Новости 06.06.2019 12:45 75

Жители Барнаула обнаружили в первых числах июня слив канализации на территории дикого пляжа за Новым мостом. В этих местах купаться запрещено, но поток мутной воды с резким запахом испортил весь отдых горожанам. На основании этой информации редакция «КП на Алтае» направила запрос в краевой Росприроднадзор и в центр гигиены и эпидемиологии.

Начальник отдела организационной работы Минприроды Алтайского края Елена Золотова отметила, что никаких запросов и звонков по поводу этого ЧП не поступало.

Проблема в том, что зловонная жидкость течет уже не первую неделю, однако информация появилась только в минувшие выходные. Любопытно, что пока неизвестно, кому принадлежит канализационная система. Ближайшая организация находится по адресу Правобережный тракт,23Б. Там находится ЗАО «Планета электрика», магазин «Российский кафель» и салон обоев. Очевидцы предполагают, что труба, из которой текут нечистоты, принадлежит этому торговому центру.

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Прозвучало предложение, что жидкие бытовые отходы появились из-за проливных дождей, которые спровоцировали подъем уровня реки. В результате вода могла наполнить сливные ямы и подмыть канал, из которого в дальнейшем фекалии попали в русло. Другая версия - несвоевременная откачка нечистот.

Жители города начали бить тревогу в соцсетях, совсем скоро откроется пляжный сезон. Место, где расположена канализация, находится всего в нескольких километрах от официального пляжа, и рано или поздно сброс растечется до него.