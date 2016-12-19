Два алтайских университета вошли в Топ-100 лучших вузов России

Рейтинги 06.06.2019 10:25 180

К старту приемной кампании-2019 рейтинговое агентство RAEX выпустило рейтинг 100 лучших вузов России. Больше 50 000 студентов и 158 вузов страны прошли анкетирование для этого проекта. В Топ-100 оказались представлены АлтГУ (50-е место) и АлтГТУ (94-е место).

Тройка призеров рейтинга осталась прежней по сравнению с 2018 годом: первое место занял МГУ им. Ломоносова, второе и третье место достались МФТИ и НИЯУ МИФИ. Все они находятся в столичном регионе. Вообще, в топ-30 рейтинга вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга, два — из Томска, Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского, а также пять федеральных университетов.

Самой слабой стороной российских вузов назвали плохую связь университетов с работодателями. «Это тревожный сигнал для отечественной высшей школы в целом: ориентиры, которые ставит перед ней государство (продвижение исследований на мировой арене), не так важны для студентов, как перспективы трудоустройства после окончания вуза», — отмечают аналитики.

Шесть алтайских вузов вошли в рейтинг самых востребованных университетов страны Рейтинги 19.12.2016 19:45 170

В исследовании применялось три критерия: получение качественного образования, уровень востребованности выпускников работодателями, уровень научно-исследовательской деятельности.

АлтГУ занял 49-е место по образованию, 70-е по востребованности работодателями и 43-е по научной работе. Итоговая позиция в рейтинге - 50-ая (сводный балл - 2,4597) «Политех» в свою очередь по тем же критериям расположился на 106-м, 61-м и 99-м местах. Итоговая позиция в рейтинге - 94-ая (сводный балл - 1,9147).

Целью составления рейтинга заявлена потребность в оценке способности вузов обеспечивать выпускникам высокое качество знаний, навыков и умений, исходя из условий для их получения и результатов применения.