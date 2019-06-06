Барнаульцев приглашают принять участие в акции «Добрый автобус»

Новости 06.06.2019 10:50 84

Главным направлением Алтайского краевого отделения Российского детского фонда является помощь тяжелобольным детям. За время его работы были спасены многие детские жизни, а проводимая им благотворительная акция - «Добрый автобус», собирает многих неравнодушных участников вместе. О том, как сделать благотворительность нормой жизни рассказала руководитель краевого фонда Оксана Овчинникова.

По ее словам, за две недели фонду удалось найти средства на перелет врача-реаниматолога из Барнаула в Ченнай (Индия): доктор должен был сопровождать девочку из Косихинского района с редким и очень сложным кардиологическим заболеванием, ребенку предстояла пересадка сердца.

Кроме того, за пару месяцев были найдены средства на покупку дома для многодетной семьи из Немецкого национального района, жилье и имущество которой были полностью уничтожены огнем во время пожара. В этом году также приобрели для ребенка-инвалида дорогостоящую коляску, уникальное оборудование было изготовлено в Германии.

«Благодаря нашим совместным усилиям юный гений получил возможность свободно передвигаться и совершать новые открытия в области точных наук. За полтора года работы я убедилась, что в нашем крае все невозможное может стать реальным и осуществимым, если взяться всем миром, если не пройти мимо чужой беды или мечты…», - подчеркнула Овчинникова.

Сейчас фонд оказывает помощь многодетной семье в селе Новичиха Новичихинского района Алтайского края - это простые, скромные, работящие люди, привыкшие рассчитывать на себя. Людмила и Сергей воспитывают 11 детей. К сожалению, у двоих ребят - серьезные проблемы со здоровьем. Корней, из-за врожденного заболевания, утратил зрение на один глаз, плохо слышит, у него происходит деформация костей рук и стоп. Полине поставлен диагноз «красная волчанка». Болезнь сопровождается поражением суставов, тугоухостью, иммунологическими нарушениями. Два раза в год девушка проходит лечение в научно - исследовательском институте ревматологии в Москве. Родители окружили детей любовью и вниманием, и до последнего времени им удавалось стойко противостоять недугам. Но в 2017 году случилась еще одна беда: сильно заболела мама. Ей сделали сложную операцию на легком, затем, через год, на щитовидной железе. Сейчас за состоянием здоровья Людмилы наблюдают врачи краевого онкологического диспансера. Близкие молятся о ее здоровье, ведь деткам так нужна мама. Самочувствие Корнея и Полины тоже внушает опасение.

«Есть у этой большой дружной семьи заветная мечта: на собственном микроавтобусе съездить на море, передвижение другим видом транспорта для детей-инвалидов, а теперь и для мамы, в силу состояния здоровья, крайне затруднительно. Самостоятельно купить транспортное средство Цейзеры не могут, сумма для них неподъемная - 1 млн. 800 тыс. руб. Но все вместе мы можем осуществить их давнюю мечту, совершить чудо, которое придаст силы, подарит надежду и, возможно, сохранит жизнь…», - рассказала Овчинникова.

Посильную сумму вы можете внести на расчетный счет Алтайского краевого отделения Российского детского фонда, деньги в полном объеме будут направлены на покупку микроавтобуса для семьи Цейзер:

ИНН 2225018635, КПП 222501001, р/с 40703810002140010252, к/с 30101810200000000604, БИК 040173604, Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул, с пометкой: «Добрый автобус».