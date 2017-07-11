В Новосибирске появятся две сети фастфуда из Барнаула

Новости 06.06.2019 9:55 206

Сеть закусочных из Барнаула «Гриль № 1» намеревается открыть в Новосибирске своё первое заведение. Закусочная, где торгуют шаурмой, пиццей и лапшой в воке, появится на м. «Студенческая», передает портал «НГС».

«Гриль № 1» займет последнюю оставшуюся свободной после закрытия Макдоналдса площадку на проспекте Карла Маркса. На фасаде уже появилась вывеска, внутри заканчиваются отделочные работы и монтируется оборудование. Представитель сети Андрей Синельников сообщил, что точка на Маркса должна начать работать в тестовом режиме уже в конце этой — начале следующей недели.

«Дату официального открытия с гостями пока назвать не можем, нужно доделать какие-то мелочи», — рассказал Синельников.

«Гриль № 1» предлагает основные блюда фаст-фуда: шаурму, пиццу, вок и хот-доги. У сети сейчас семь небольших кафе в Барнауле и одна точка в Новокузнецке. «Гриль № 1» идет в Новосибирск из Барнаула не один. В мае здесь же, на «Студенческой», начала работу пиццерия Miami pizza.

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О начале набора персонала для своего новосибирского филиала объявила на этой неделе и сеть «Грильница». У этой сети похожий набор блюд. На сайте «Грильницы» есть информация об 11 работающих точках в Алтайском крае (Барнаул, Новоалтайск и Бийск). Кроме Новосибирска сеть планирует начать работать в Новокузнецке и Томске — эти города тоже есть в списке присутствия, но адресов конкретных точек пока нет. По данным НГС, первые точки «Грильницы» могут появиться на улицах Ленина и Челюскинцев. Сеть также должна стать одним из арендаторов ресторанно-развлекательной зоны за гостиницей «Центральная».

В Новосибирске алтайским сетям предстоит нелегкая борьба с сильными местными конкурентами. Так, у лидера рынка — сети «Дядя Дёнер» — в городе и пригородах сегодня уже 84 точки, сеть MGrill располагает 41 заведением. Всего же, по данным 2ГИС, только шаурму в городе предлагают 379 заведений.