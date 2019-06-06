Суд наказал виновного в обрушении штукатурки на барнаульца

Новости 06.06.2019 9:25 93

В Барнауле вступил приговор в отношении сотрудницы управляющей компании. Женщину признали виновной в «Причинении тяжкого вреда по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

«В мае 2016 года около 17 часов 20 минут произошло отслоение и обрушение штукатурного слоя карниза дома, расположенного по адресу: Барнаул, пр. Социалистический, 130. Обвалившиеся обломки штукатурки упали на голову потерпевшему, проходившему в это время вдоль указанного дома, причинившие ему черепно-мозговую травму», - сообщили в краевой прокуратуре.

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Как выяснилось, за обеспечение соблюдения требований к надежности и безопасности многоквартирного дома отвечала УК. Женщина как ответственное должностное лицо не осмотрела состояние дома, что привело к тяжким последствиям. Сотрудница управляющей компании своевременно не выявила разрушения карниза дома и не поставила ограждение пешеходного тротуара в местах опасных зон.

Выяснилось, что осмотр дома по вышеуказанному адресу был произведен 5 апреля 2016 года. Представители УК зафиксировали удовлетворительное состояние фасада и крыши дома, что не соответствовало фактической действительности, поскольку на момент осмотра уже имелись обрушения фрагментов штукатурки. Кроме того, многие жильцы дома обращали внимание на то, что с весны 2014 года стали проходить многочисленные протечки и затопления квартир, а также говорили о неудовлетворительном состоянии крыши.

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«Согласно заключению экспертизы причиной отслоения и обрушения штукатурного слоя и явилось как раз систематическое замачивание стен, в результате протечек кровли крыши жилого дома, в результате замачивания произошло разрушение штукатурного слоя и кирпичной кладки стен», - отмечает ведомство.

Суд назначил виновной наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.