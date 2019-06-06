Алейский военнослужащий получил срок за наркотики

Новости 06.06.2019 8:15 152

Гарнизонный военный суд Барнаула приговорил к двум годам колонии-поселения служившего в Алейске сержанта-контрактника Владимира Волкова за хранение наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба военного отдела следкома по Барнаульскому гарнизону.

Как установило следствие, 1 февраля сержант с мобильного телефона заказал в интернете синтетический наркотик, оплатил его через электронный кошелек и получил информацию о местонахождении «закладки». Волков попросил своего знакомого отвезти его к указанному месту, где и забрал наркотики. На обратном пути автомобиль остановили полицейские, которые обнаружили наркотики и задержали преступника.