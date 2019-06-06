О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Алейский военнослужащий получил срок за наркотики

Новости
152
0

Гарнизонный военный суд Барнаула приговорил к двум годам колонии-поселения служившего в Алейске сержанта-контрактника Владимира Волкова за хранение наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба военного отдела следкома по Барнаульскому гарнизону.

Как установило следствие, 1 февраля сержант с мобильного телефона заказал в интернете синтетический наркотик, оплатил его через электронный кошелек и получил информацию о местонахождении «закладки». Волков попросил своего знакомого отвезти его к указанному месту, где и забрал наркотики. На обратном пути автомобиль остановили полицейские, которые обнаружили наркотики и задержали преступника.

Автор: Политсиб.ру