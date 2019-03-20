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В Астраханской области сменился врио губернатора за три месяца до выборов

Новости
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Временно исполняющий обязанности главы Астраханской области Сергей Морозов 5 июня подал в отставку, не дождавшись сентябрьских выборов. Его место занял замполпреда президента в СКФО Игорь Бабушкин, передает РБК.

26 сентября 2018 года указом главы государства Морозов был назначен и.о. губернатора Астраханской области. Он сменил ушедшего в отставку Александра Жилкина, руководившего регионом почти 14 лет.

Морозов родился в 1973 году в Кемеровской области. Сделал военную карьеру, имеет звание генерал-майора.

По данным СМИ, экс-руководитель региона будет работать в одной из спецслужб. Отставку Сергея Морозова источники связали с семейными обстоятельствами. Высокопоставленный источник «РИА Новости» заявил, что рейтинг Морозова находился на уровне 57-58%, «он однозначно выигрывал выборы в первом туре».

Сегодня же президент России Владимир Путин своим указом назначил нового временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области. Им стал Игорь Бабушкин.

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Об этом глава региона сообщил в Facebook

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Автор: Политсиб.ру

Фото: kremlin.ru