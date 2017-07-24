Видео с рухнувшим в лужу мэром Омска появилось в сети

Новости 05.06.2019 18:50 114

Во время работы в Советском административном округе с мэром Омска Оксаной Фадиной произошел нелепый случай. Женщина после сильного дождя пыталась перепрыгнуть лужу и упала на четвереньки, пишет РИА Новости.

Как оказалось, Фадина стала жертвой конфуза из-за того, что ей пришлось пробираться через грязь, чтобы осмотреть ремонт одного из домов и пообщаться с подрядчиком. В какой-то момент путь преградила большая лужа.

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«Ну что, будем прыгать?», - успела произнести Фадина и тут же потеряла равновесие. После инцидента она продолжила работу, несмотря на запачканный костюм. Видео произошедшего попало в соцсети и СМИ. Глава города отнеслась к ситуации с иронией. Главное – обошлось без травм.