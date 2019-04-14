«Два Алтая» вошли в тройку лидеров по экологии

Рейтинги 05.06.2019 18:15 107

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» совместно с Союзом «Национальный экологический корпус» опубликовала на своем сайте «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам весны 2019 г. Алтайский край и Республика Алтай вошли в тройку лидеров, наряду с Тамбовской областью.

По итогам прошедшей весны в «Национальном экологическом рейтинге регионов РФ» тройка лидеров выглядит следующим образом:

Тамбовская область Алтайский край Республика Алтай

Сводный экологический индекс Алтайского края составил 64 %, природоохранный – 59 %, социально-экологический – 76 %, промышленно-экологический – 53 %. Как следует из приведенных в таблице данных, сводный индекс края с 2008 года колебался незначительно.

Сводный экологический индекс Республики Алтай – 63 %, природоохранный – 68, социально-экологический – 74 %, промышленно-экологический – 40 %. Колебания сводного индекса республики также незначительны с 2008 года.

Последнее место в рейтинге заняла Свердловская область с индексом 38 %, а из соседей по Сибирскому федеральному округу самой «грязной» оказалась Иркутская область, занявшая 83 строку рейтинга из 85. Ее индекс равняется 40 %. СФО среди округов занял пятое место из восьми.