Алтайские синоптики предупредили о разгуле стихии

Новости 05.06.2019 17:40 102

Штормовое предупреждение передали синоптики Алтайского края на сегодня, 5 июня. Уже вечером на большей части территории региона ожидаются ливневые дожди, град и грозы. Стихия будут бушевать вплоть до 8 июня. При этом местами будет сохраняться высокая температура воздуха и дуть шквалистый ветер.

Как сообщили в Алтайском ЦГМС, возможно, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. В отдельных районах сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости). Следовательно, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров. В Ключевском, Волчихинском районах - чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). По прогнозам синоптиков, жождливая погода будет держаться до конца недели.

Температура воздуха ночью 6 июня составит +12… +17 градусов, днем в регионе прогнозируют +27… +32 градуса, по западу +21… +26 градусов. В Барнауле 6 июня небольшой дождь, гроза. Температура днем до +29 градусов.

Между тем, 7 июня в крае будет +21…+26 градусов, а 8 июня +19…+24 градусов, в предгорьях до +29 градусов. Соответственно в Барнауле 7 июня до +25 градусов, а 8 числа до +23 градусов.

По прогнозам МЧС, наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Бийском, Угловском районах и в Барнауле. Спасатели и синоптики просят учитывать штормпрогноз при планировании поездок и пеших прогулок. На улице советуют держаться дальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, которые могут обрушиться. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, парковать рядом с ними автотранспорт - это может представлять опасность.