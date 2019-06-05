Алтай-Кокс устроил соревнование среди лаборанток

Новости 05.06.2019 16:45 107

На предприятии группы НЛМК «Алтай-Кокс» завершился конкурс профмастерства, в котором участвовали лаборанты химанализа. Победила в нем Юлия Брицева, выиграв финансовую премию и почетный диплом.

Второе место в конкурсе заняла Ирина Цветкова. Третье – Эвелина Ком. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Екатерине Клейковой. Специальным дипломом от профсоюзной организации наградили Анну Макрушину. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Всего в конкурсе приняли участие 18 лаборанток из отдела техконтроля и управления экологии. Сначала конкурсантки соревновались в выполнении теоретического задания, затем перешли к практике – определению массовой доли марганцевокислого калия. Участницам нужно было выбрать подходящие реактивы и вещества из предложенных, а также правильно выполнить определенные вычисления и манипуляции.

Всего на Алтай-Коксе существует 10 конкурсов профессионального мастерства, проводящихся каждый год. Подобные соревнования помогают мотивировать сотрудников к профессиональному развитию и повышают престиж рабочих профессий. До конца года будут определены лучшие аппаратчики, дозировщики, слесари-ремонтники, сортировщики кокса, водители автомобилей, огнеупорщики и слесари-сантехники.