Союз строителей Алтайского края получил нового исполнительного директора

В конце прошлой недели на заседании правления Союза строителей Алтайского края исполнительным директором с приставкой и.о. назначен Вячеслав Ширшов. Он сменил Кирилла Науменко, который занимал эту должность в течение полутора лет, сказано на сайте организации.
По уставу Союза строителей, Вячеслав Ширшов окончательно вступит в должность после утверждения его кандидатуры на внеочередном общем собрании. По словам назначенца, главная цель организации - защита интересов представителей отрасли. "Хочется при этом, чтобы Союз стал для всех строителей, своеобразным клубом по интересам, где можно получить помощь и поддержку в трудный период, где рассматриваются и решаются проблемы как всей отрасли, так и каждой отдельной организации, где происходит обмен информацией и налаживаются новые контакты. А накопленный опыт работы в строительстве, знание всех проблем изнутри и большое желание совместными усилиями что-то изменить помогут в этом", - добавил Ширшов.
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