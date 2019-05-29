Союз строителей Алтайского края получил нового исполнительного директора

Новости 05.06.2019 16:20 199

В конце прошлой недели на заседании правления Союза строителей Алтайского края исполнительным директором с приставкой и.о. назначен Вячеслав Ширшов. Он сменил Кирилла Науменко, который занимал эту должность в течение полутора лет, сказано на сайте организации.

По уставу Союза строителей, Вячеслав Ширшов окончательно вступит в должность после утверждения его кандидатуры на внеочередном общем собрании. По словам назначенца, главная цель организации - защита интересов представителей отрасли. "Хочется при этом, чтобы Союз стал для всех строителей, своеобразным клубом по интересам, где можно получить помощь и поддержку в трудный период, где рассматриваются и решаются проблемы как всей отрасли, так и каждой отдельной организации, где происходит обмен информацией и налаживаются новые контакты. А накопленный опыт работы в строительстве, знание всех проблем изнутри и большое желание совместными усилиями что-то изменить помогут в этом", - добавил Ширшов.

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Вячеслав Ширшов родился 23 февраля 1964 года. В 1989 году окончил АлтГТУ по специальности "промышленное и гражданское строительство". Трудовую деятельность начал с мастера в компании «Барнаулстрой», работал начальником ОКС Алтайского завода агрегатов. Затем организовал собственную строительную компанию ООО «Диалог». В 2007-2009 занимал должность директора ОАО «Алтайагропромстрой», в 2013-2015 руководил компанией «Спецстрой» ИСК «Союз». В последние годы руководил компанией ООО «Диалог».