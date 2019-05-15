Суд заставил Минприроды взять под охрану памятник природы на Алтае

Новости 05.06.2019 15:45 235

Горно-Алтайский городской суд возложил на Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай обязанность принять предусмотренные законом меры для создания охранной зоны памятника природы «Турочакский». Решение принято на основании административного иска прокуратуры республики, передает пресс-служба надзорного ведомства.

Как заявили в прокуратуре, причиной обращения в суд стали незаконные вырубка леса и хозяйственная деятельность, угрожающие нарушению экосистемы природного памятника.

«Хвойные леса создают особый микроклимат этой территории и имеют высокую бальнеологическую ценность и оздоровительное качество для алтайской тайги. Флора памятника природы включает более тысячи видов растений, из которых 33 редких и сокращающихся в численности, поэтому в условиях негативного антропогенного воздействия на данную территорию предъявление вышеуказанных исковых требований о создании охранной зоны памятника вызывало очевидную необходимость», - говорится в заявлении.

Проверка также показала, что в «Турочакском» обитает большое количество редких редких, реликтовых и эндемичных видов растений и животных, многие из которых занесены в Красную книгу республики.

Суд удовлетворил заявление прокуратуры в полном объеме. Министерство-ответчик должно создать на территории «Турочакского» охраняемую зону в срок до 1 июля.