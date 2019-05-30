Барнаульский аэропорт готов отдать 5 млн рублей за проект реконструкции зала прибытия

Аэропорт Барнаула заказал проектно-сметную документацию на реконструкцию павильона прибытия. Начальная цена контракта определена в 5 млн рублей, работы необходимо завершить в течение 8 месяцев.
Как пишет "Интерфакс-Сибирь", при проектировании планируется предусмотреть возможность эксплуатации существующего павильона прибытия во время строительства нового здания. Подрядчику также предстоит защитить проект в Главгосэкспертизе России.
Заседание суда по рассмотрению иска назначено на 18 июня
Прием заявок на аукцион завершится 21 июня, итоги конкурса будут подведены 15 июля.
Как сообщалось ранее, аэропорт Барнаула к 2023 году намерен закончить ремонт взлетно-посадочной полосы. Общая стоимость работ, которые будут разбиты на несколько этапов, составит 90 млн рублей.