Барнаульский аэропорт готов отдать 5 млн рублей за проект реконструкции зала прибытия

Новости 05.06.2019 14:40 188

Аэропорт Барнаула заказал проектно-сметную документацию на реконструкцию павильона прибытия. Начальная цена контракта определена в 5 млн рублей, работы необходимо завершить в течение 8 месяцев.

Как пишет "Интерфакс-Сибирь", при проектировании планируется предусмотреть возможность эксплуатации существующего павильона прибытия во время строительства нового здания. Подрядчику также предстоит защитить проект в Главгосэкспертизе России.

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Прием заявок на аукцион завершится 21 июня, итоги конкурса будут подведены 15 июля.

Как сообщалось ранее, аэропорт Барнаула к 2023 году намерен закончить ремонт взлетно-посадочной полосы. Общая стоимость работ, которые будут разбиты на несколько этапов, составит 90 млн рублей.

Собственниками Барнаульского аэропорта являются правительство Алтайского края - 52% акций и компания «Новапорт» (48%).