Промо-вклад «Время роста» от ВТБ будет действовать до конца июня

Новости 05.06.2019 19:10 102

Банк ВТБ сообщает о продлении промо-вклада «Время роста», с максимальной доходностью 7,4%. Предложение доступно как для новых вкладчиков, так и для тех, кто уже является клиентом ВТБ.

Максимальная ставка промо-вклада может составить 7,25% годовых с учетом капитализации. Открытие вклада доступно до 30 июня 2019 года включительно в любом розничном отделении ВТБ. Кроме того, можно открыть вклад «Время роста онлайн» в мобильном и интернет-банке. В этом случае максимальная ставка составит 7,4% годовых с учетом капитализации.

Минимальный вклад составляет 30 тысяч рублей. Вкладчик сам выбирает, будут ли проценты капитализироваться или же выплачиваться на мастер-счет.

Валюта вклада – рубли, возможные сроки размещения: 180, 380 и 1080 дней. Пополнение и снятие не предусмотрены. До 1,4 млн руб застраховано АСВ.