ВТБ запускает рефинансирование ипотеки под 5 %

Новости 05.06.2019 14:15 254

Программа стартует в рамках государственного субсидирования семей с детьми. 5 % -- это ставка кредита, сохраняющаяся на протяжении всего срока.

Кредит доступен семьям, в которых второй и последующие дети родились не ранее 2018 года. Рефинансируются все ипотечные займы, соответствующие установленным параметрам, включая займы, выданные по госпрограмме и ранее рефинансировавшиеся.

Оформить ипотеку под 5 % годовых можно в любом офисе ВТБ в РФ, ставка сохраняется на протяжении всего срока кредита при условии личного и имущественного страхования.

Максимальная установленная программой сумма кредита не должна превышать 12 млн рублей на покупку жилплощади в Московской области и Ленинградской области. Для прочих регионов сумма составит 6 млн рублей. Максимальный срок кредитования – до 30 лет.

«Государственная программа поддержки семей с детьми является крайне важным инструментом в решении жилищного вопроса. В апреле ВТБ снизил ставку на оформление ипотечного кредита по этой программе до 5% годовых. Поскольку наличие комфортного жилья является одним из основных условий для развития семьи, мы распространяем особое предложение и на рефинансирование действующих ипотечных кредитов», – прокомментировал Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов, старший вице-президент ВТБ.

Рефинансирование ипотечных кредитов возможно если жилье приобреталось у первого собственника. В селах Дальнего Востока программа также распространяется на купленные в ипотеку готовые объекты на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.