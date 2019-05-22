По депутату в месяц: Барнаульская дума потеряла очередного народного избранника

Депутат Барнаульской гордумы Егор Банщиков добровольно сложил с себя полномочия в ходе заседания БГД, прошедшего 5 июня.

Перед началом сессии народные избранники рассмотрели дополнительно внесенный вопрос о сложении полномочий депутата от "Справедливой России". Ситуацию с однопартийцем прокомментировала руководитель фракции "СР" в Барнаульской городской Думе Оксана Молодых:

«Вопрос о прекращении полномочий депутата нашей фракции рассматривается не по итогам декларационной кампании 2017 года, а в связи с не предоставлением им сведений о доходах, расходах за 2018 год. Согласно уставу нашей партии, в течение 14 дней региональное отделение представит любую кандидатуру из списка кандидатов, выдвигавшихся в городскую Думу в 2017 году. Затем, местное отделение оценит пул кандидатов, выберет одного и согласует его с президиумом центрального совета. Также местное отделение предложит в двухнедельных срок кандидатуру в избирательную комиссию Барнаула».