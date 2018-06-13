В Барнауле запланировано свыше 40 мероприятий на День России

Новости 05.06.2019 12:50 157

Празднование Дня России в Барнауле пройдет на нескольких площадках. Представляем читателям «Политсибру» программу мероприятий, посвященных этому торжественному дню. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в Барнауле готовят более 40 мероприятий, которые стартуют на следующей неделе.

Например, преддверии праздника в районах города пройдут торжественные церемонии вручения первых паспортов 14-летним барнаульцам 11 июня в 12 часов у Нулевого километра проведут молодежную патриотическую акцию «Горжусь Россией». В этот же день Русский камерный оркестр и Барнаульский академический хор представят концертную программу «Пою тебе, моя Россия!» в центре культуры и досуга «Индустриальный», начало в 18 часов.

Кроме того, 12 июня в 10 часов в спортшколе олимпийского резерва Сергея Хорохордина пройдут показательные выступления спортсменов. В 11 часов у Мемориала Славы начнется флешмоб вожатых. В сквере имени Германа Титова проведут спортивные акции «Здоровая Россия» и «Вперед, Россия». Также барнаульцы смогут посетить выставку в рамках Всероссийского патриотического проекта «Герои, какими их не видел никто». На стадионе «Лабиринт» в это время начнется командный фестиваль ГТО среди работающей молодежи. На стадионе спортшколы «Полимер» состоится товарищеский матч между командами «Полимер-2009», «Полимер-2008».

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Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, пройдут в городских парках «Арлекино», «Солнечный ветер», «Барнаульская крепость». В парке культуры и отдыха «Центральный» в 12 часов состоится концертно-анимационная программа «Широка страна моя родная», продолжит ее концерт Барнаульского духового оркестра в 14 часов.

На площади Свободы в 12 часов откроется выставка ретроавтомобилей и начнется агитационный пробег ретротранспорта и колонны мотоциклистов «Рождены в Советском Союзе, сделаны в СССР». Колонна проследует от площади Свободы по проспекту Ленина до площади имени Германа Титова.

На набережной Оби в 14 часов начнется праздник «Россия - это мы». На главной сценической площадке города - площади Сахарова - празднование Дня России начнется в 18 часов концертной программой «Россия молодая». С 20 часов на сцене выступят ансамбль народного танца «Огоньки» имени Гарри Полевого и ансамбль народной песни «Вечерки». В 21 час начнется вечерняя праздничная программа «Я - Россия!», в 22 часа 30 минут - праздничный фейерверк.