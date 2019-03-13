Туроператоры затруднились назвать количество приезжающих на Алтай путешественников

Новости 05.06.2019 13:20 238

На днях начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых на пресс-конференции сообщил, что турпоток в регионе по итогам прошлого года составил 2,14 млн человек – это цифра, завышенная почти вдвое и более близкой к действительности характеристикой турпотока будет цифра 1 млн человек. Глава управления пояснил, что определение туриста достаточно размыто, поэтому разные методики дают разные цифры.

В 2012 году в Алтайском крае уже случался казус с подсчетом въезжающих в регион интуристов. Тогда заместитель губернатора сообщил, что край посетило полмиллиона иностранных туристов из 60 государств, причем, большая их часть – из Европы. Цифра оказалась явно завышенной. С тех пор методика подсчета изменилась, однако до сих пор остается несовершенной.

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Корреспондент «Политсибру» поговорил с руководителями нескольких турфирм и выяснил их мнение на этот счет. Все туроператоры отметили, что подсчет турпотока значительно затруднен из-за обилия как турбаз, так и частных домов, жители которых принимают туристов, нигде не учитываемых.

«При существующих методиках подсчета оценить турпоток непросто – один и тот же турист может быть посчитан несколько раз - рядом гостиниц, когда есть несколько средств размещения по маршруту, туроператорами, организующими туры и экскурсии, посещаемыми по маршруту поездки музеями», - говорит Наталья Гордеева, руководитель агентства «Алтайтурист».

В этом с ней солидарны также учредитель компании «Стик-трэвел» Андрей Степурко и Андрей Жуков – инвестор «Рублевки» в Чемальском районе.

Юридическое определение термина «турист» дано в ФЗ № 132, однако «Политсибру» все же опросил туроператоров, как они понимают это определение в субъективном смысле. В том числе, речь шла о так называемом «качественном туристе» - это определение также прозвучало на пресс-конференции Евгения Дешевых. Начальник управления пояснял, что «гнаться» следует не за количеством туристов, а за качеством.

«Что касается определения туриста, то, на мой взгляд, это любой человек, позиционирующий себя в отдыхе, будь то активный туризм, пляжный, отельный или еще какой-то», - озвучил свое мнение Андрей Жуков.

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«Думаю, качественный – это, в первую очередь, возвратный турист. То есть, тот, кто будет приезжать еще и советовать Алтай знакомым. И неважно, насколько большой бюджет он заложил на свою поездку», - так рассудила Наталья Гордеева.

Директор турфирмы «Плот» Александр Смирнов также отмечает важность «сарафанного» радио, однако с мнением о том, что неважно, сколько денег потратит турист, не согласен.

«Качественный турист – это турист, пользующийся многими услугами, посещающий различные достопримечательности. Да, на это требуются деньги, но только такому туристу будет что рассказать знакомым и заинтересовать их отдыхом на Алтае. Опять же, у турбаз существует порог рентабельности, а поскольку сезон достаточно короткий, туроператоры заинтересованы в том, чтобы турист успевал потратить больше», - пояснил Смирнов.