Детский омбудсмен: в Алтайском крае увеличилось число «семейных» преступлений

Новости 05.06.2019 12:25 247

Врио уполномоченного при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева рассказала в ходе интернет-форума о болевых точках в защите прав детей, о профилактике гибели несовершеннолетних от суицидов, а также о борьбе с контролерами и кондукторами, высаживающими подростков из общественного транспорта.

По словам детского омбудсмена, приоритетными направлениями деятельности являются охрана здоровья, защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Казанцева обратила внимание на то, что в крае ведется «профилактика гибели детей от суицидов». Все случаи расследуются правоохранительными органами, доведения до самоубийства не выявлено.

Общее количество самоубийств подростков в крае за последние 13 лет стабильно снижается. Коэффициент смертности уменьшился с 14,4 в 2005 году до – 5,56, что является одним из самых низких показателей в Сибирском федеральном округе.

Важный вклад в профилактику суицидального поведения вносит возможность получения экстренной психологической помощи в виде детского телефона доверия, уверена Казанцева.

Еще одной актуальной проблемой для региона является жестокое обращение с детьми – как со стороны родителей (опекунов), так и воспитателей детсадов. Казанцева отметила, что по оперативным данным за 4 месяца 2019 года рост преступлений в семье составил 2% , включая уклонение от уплаты алиментов.

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«Случаи жестокого обращения с детьми находятся на особом контроле уполномоченного при губернаторе Алтайского края по правам ребенка, органов местного самоуправления, правоохранительных органов. Изучаются причины и условия, способствующие нарушениям прав детей, принимаются меры по привлечению виновных к ответственности, а также по устранению последствий таких нарушений для физического и психического здоровья детей», - подчеркнула омбудсмен.

Говоря о несчастных случаях во время летних каникул, Казанцева заявила, что смертность детей от внешних причин в целом с 2015 года сократилась в два раза. В летний период 2017 года на территории края в водоемах утонуло 12 детей, в 2018 году таких трагических случаев было 8. Наибольшее снижение гибели детей произошло от гибели во время пожаров, сокращение в 3 раза за последние 4 года. К сожалению, существенного уменьшения случаев травматизма детей в ДТП на территории края пока не произошло, сообщила врио уполномоченного по правам ребенка.

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Еще одной острой темой в ходе интернет-форума стали участившиеся случаи высаживания детей из общественного транспорта. Детский омбудсмен отметила, что в регионе за последние месяцы произошло несколько эпизодов, когда высаживали детей из автобусов, но они не носят массовый характер. СМИ уделяют этой теме слишком много внимания, полагает Ольга Казанцева.

«В средствах массовой информации действительно уделяется много внимания отказу сотрудниками организации-перевозчика от перевозки детей при недостаточности денежных средств на оплату билета, но таких случаев немного, они не носят массового характера. Органы местного самоуправления проводят работу с организациями-перевозчиками по предотвращению таких случаев в рамках полномочий, установленных законодательством Российской Федерации», - подчеркнула детский омбудсмен.

Ключевой темой также стала проблема, которая в настоящее время волнует родителей в Алтайском крае, - грядущее повышение платы за детский сад. Ольга Казанцева пояснила, что повышение платы с соблюдением требований, установленных соответствующими нормативными правовыми актами, является правомерным.

«Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях не может быть выше ее максимального размера, устанавливаемого нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации для каждого муниципального образования, находящегося на его территории, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми», - прокомментировала спикер.