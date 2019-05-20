Чартер из Турции совершил аварийную посадку в Барнауле

Новости 05.06.2019 11:25 359

Рано утром 5 июня самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс по маршруту Анталья — Барнаул совершил аварийную посадку в аэропорту назначения, передает "Рен-ТВ".

Речь идет о Boeing 757-200. Как стало известно телеканалу, у воздушного судна возникли проблемы с механизацией крыла. В 21:55 (мск) экипаж запросил аварийную посадку. На борту самолета находилось 236 человек. Борт благополучно приземлился в аэропорту назначения в 22:14 (мск).

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В пресс-службе аэропорта сообщили, что во время полета у экипажа возникло подозрение на техническую неисправность, поэтому авиакомпания Azur Air, чтобы избежать длительной задержки вылета пассажиров следующего рейса Барнаул-Анталья, своевременно отправила резервный борт из Толмачево.

Прибывший борт из Антальи находится в настоящее время в аэропорту Барнаул, выясняются причины неполадок.