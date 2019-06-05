В СГК рассказали, стоит ли бояться прокладки теплотрассы в барнаульском поселке

Новости 05.06.2019 10:50 24

Жители барнаульского поселка Южный будут получать тепло от ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании (СГК). Для этого будет построена и реконструирована магистральная тепловая сеть. Подрядная организация уже приступила к работам в поселке Борзовая Заимка на улице Байкальской. Законность проекта вызвала бурное обсуждение у местных жителей.

Ранее сообщалось, что несколько десятков человек приняли участие в народном сходе против прокладки тепломагистрали. По их словам, берег реки регулярно обваливается, вода с каждым годом всё ближе к частным домам. Люди переживают, что стройка усугубит опасные гидрологические процессы. Разрешительной документации или экспертных заключений предъявлено не было, несмотря на то, что стройка идет в лесу и в водоохраной зоне.

В пригороде Барнаула состоялся сход против строительства теплотрассы Новости 05.06.2019 7:10 Подрядчик не смог убедить людей в безопасности строительных работ 134

Как рассказала «Политсибру» начальник управления по внешним связям барнаульского филиала «СГК» Анастасия Лукьянова, в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, по итогам проведения общественных осуждений по проекту планировки и проекту межевания территории рассматриваемой тепловой сети данные документы были утверждены администрацией Барнаула.

Проект строительства тепловой сети от тепловой камеры возле пр-д Южный, 41 до котельной Лесной тракт, 75 разработан в надлежащем порядке, согласован с коммунальными службами Барнаула. По результатам последующей негосударственной экспертизы проектной документации было получено положительное заключение, согласно которому проект соответствует техническим регламентам, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям. Для оценки рисков, которые могли бы возникнуть при строительстве и в процессе эксплуатации этой тепловой сети были проведены гидравлические расчеты, расчеты на прочность и иные. Их результаты подтвердили возможность прокладки тепловой сети в обозначенных границах. Сибирская генерирующая компания работает в соответствии с действующим законодательством и приносит извинения за вынужденное неудобство. Прокладка тепловой сети на данном участке является необходимым условием для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения жителей поселка Южный в рамках замещения котельной «Лесной тракт» на мощности Барнаульской ТЭЦ-3, - рассказали в СГК.

По словам Лукьяновой, работы на данном участке будут проведены с июня по сентябрь текущего года. После их завершения и последующей полной усадки грунта подрядные организации в полной мере восстановят нарушенное благоустройство.

К слову, еще год назад южане платили за тепло больше, чем 90% жителей города. Причина в том, что у котельных стоимость производства тепловой энергии выше, чем у ТЭЦ. В ноябре 2018 года ситуация изменилась: СГК стала единой теплоснабжающей организацией для практически всего Барнаула, и цена на тепло для всех стала единой. Таким образом, тарифы для жителей поселка были понижены.