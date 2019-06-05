Преемник Евгения Якубы продержался во главе бийской соцзащиты два месяца

Новости 05.06.2019 10:10 33

В бийском управлении соцзащиты вновь сменился начальник. Нового руководителя - Ирину Надееву - сотрудникам представили на прошлой неделе, сообщает "Бийский рабочий".

Ирина Надеева сменила на этой должности Ольгу Штепа, которая в свою очередь до этого сменила Евгения Якубу, покинувшего соцзащиту в конце марта.

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О новом начальнике соцзащиты по Бийску, Бийскому и Солтонскому районам известно не много. У нее есть опыт работы в ревизионных органах. Кроме того, несколько месяцев назад Надееву пригласили на должность консультанта думы Бийска. Тогда депутаты поясняли, что им нужен компетентный человек, который бы помогал разобраться в экономических и юридических тонкостях предлагаемых их корпусу решений.

Напомним, экс-глава Бийского района Евгений Якуба ушел из соцзащиты 1 апреля, отработав в управлении 8 месяцев. Новое место работы экс-руководителя пока неизвестно.

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Бийским районом Евгений Якуба руководил с 2010 по 2017 годы. В сентябре 2017-го он выдвигался в качестве кандидата на выборах в Бийскую гордуму. Однако решением суда его регистрация была признана незаконной. В октябре того же года Якуба подал документы на пост главы Бийского района, но его кандидатуру в январе 2018-го не поддержали.