Бийские подростки заставили сверстницу пить из лужи

Новости 05.06.2019 9:55 38

В Instagram появилось видео, на котором подростки заставляют несовершеннолетнюю девушку погружать лицо в лужу в Бийске. Сразу после публикации алтайский следком начал проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Личность девушки установлена, в настоящий момент уточняются обстоятельства произошедшего и выясняется, были ли другие подобные эпизоды. Также устанавливается мотив мучителей и готовится юридическая оценка действий органов системы профилактики.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.