Бийские подростки заставили сверстницу пить из лужи

В Instagram появилось видео, на котором подростки заставляют несовершеннолетнюю девушку погружать лицо в лужу в Бийске. Сразу после публикации алтайский следком начал проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
Личность девушки установлена, в настоящий момент уточняются обстоятельства произошедшего и выясняется, были ли другие подобные эпизоды. Также устанавливается мотив мучителей и готовится юридическая оценка действий органов системы профилактики.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Серьезно, что не так с этими школьниками? Две девушки в Бийске вчера заставили пить из лужы третью, потом выложили видео в интернет Сейчас оно уже на крупных новостных ресурсах и наш маленький город опять прогремел ☇ Публиковать личности участниц здесь редакция не может, но все желающие могут набрать руками vk.com/wall-154380220_43088 и увидеть прославивших город девушек (кроме пострадавшей) #бийск #biysk