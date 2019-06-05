Минтруд: Алтайский край вошел в число лидеров по уровню безработицы

Новости 05.06.2019 8:50 39

С 22 по 29 мая 2019 года почти половина российских регионов отметилась ростом безработицы. Алтайский край вошел в число лидеров по данному показателю. Об этом сообщается на сайте Росминтруда.

В целом по России безработица выросла на 0,4 %, однако по регионам картина разнится – около половины демонстрируют спад безработицы, в другой половине наблюдается ее рост.

Наибольший рост безработицы в Сибири отмечен в Алтайском крае, а также в Новосибирской и Омской областях. В Республике Алтай показатель остался на прежнем уровне. Помимо Сибири безработица выросла в Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Амурской, Вологодской, Костромской, Курганской и Новгородской областях.

Алтайский край вошел в тройку худших регионов Сибири по уровню безработицы Новости 01.05.2019 10:30 За три месяца 2019 года безработных в регионе стало больше на 12 тысяч человек 926

Снижение показателей наблюдалось в в 39 регионах. Сильнее всего - в Ненецком, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах, республиках Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Камчатском, Ставропольском краях, Белгородской, Сахалинской, Тюменской областях.

Напомним, что в прошлом году уровень безработицы в Алтайском крае тоже превышал общероссийский. Безработных в крае насчитывалось 6,1 %, тогда как в целом по стране их было 4,8 %, а по Сибирскому федеральному округу – 6,4 %. В частности, в Новосибирской области показатель достигал 6,7 %.