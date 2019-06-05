Кредиторам банкротящегося «Алтаймясопрома» может не достаться ничего

Новости 05.06.2019 8:15 75

Алтайская таможня подала иск к компании «Алтаймясопром», проходящей процедуру банкротства, об уплате штрафа в размере 884,1 млн рублей, сообщает «Коммерсант».

Штраф назначен компании за нарушение валютного законодательства имевшее место в 2011 году, когда «Алтамясопром» заплатил партнерам за рубежом 27 млн евро за товары, которых на деле было поставлено на сумму 11,3 млн евро. Требование таможни может быть удовлетворено прежде требований остальных кредиторов.

По словам конкурсного управляющего Антона Сычева, иск мог быть подан еще в 2012 или 2014 году. Удовлетворение этого требования сейчас может оставить ни с чем остальных кредиторов компании.

«Продление сроков репатриации допсоглашениями чаще всего указывает на намерение резидента избежать административной ответственности с помощью искусственного продления сроков поставки. Контролирующий орган оставил без внимания факт совершенного правонарушения и возбудил производство по делу спустя семь лет — в декабре 2018 года. Его контролирующего органа привело к выводу кредитных средств и невозможности погашения кредитов».

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По словам представителя Сибирского таможенного управления, административные дела в отношении «Алтаймясопрома» были возбуждены в соответствии с требованиями и сроками, определенными законодательством РФ.

«Деяния, предусмотренные ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ, совершаются в форме бездействия и являются оконченными в день, следующий за последним днем периода, предоставленного для выполнения соответствующей обязанности. С этого же дня исчисляется срок давности привлечения к административной ответственности», - пояснил таможенник.

«Алтаймясопром» обратился в Арбитражный суд Алтайского края с требованием признать штраф незаконным. По словам юристов, факт процедуры банкротства предприятия может послужить основанием для снижения суммы штрафа, однако полностью от ответственности не освободит.

«Алтаймясопром» реализовывал в Алтайском крае проект крупного свинокомплекса на 300 тыс. голов. В проект, по данным учредителей, было инвестировано 7,9 млрд руб. В 2018 году недостроенное предприятие обанкротилось. Его кредиторская задолженность превышает 9,8 млрд руб., основной долг (6 млрд руб.) — перед ВЭБом. Рыночная стоимость имущественного комплекса «Алтаймясопрома» составляет 3,1 млрд руб.