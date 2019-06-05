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«Нужно регулировать искусственно»: вице-спикер АКЗС оценил идею с мораторием на отстрел лосей

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В ходе традиционной онлайн-конференции, прошедшей на сайте АКЗС, один из участников дискуссии задал вопрос председателю комитета по аграрной политике и природопользованию Сергею Серову. Интернет-пользователя возмутил тот факт, что в регионе не существует запрета на отстрел крупных зверей.

"Сейчас вы говорите постоянно о новом порядке выдачи лицензий. Еще ваши депутаты говорят о том, чтобы сделать дороже некоммерческую лицензию на крупного зверя. Может, стоит вообще хотя бы временный мораторий ввести на крупного зверя. Ладно лисы, волки, бобры нас съедят, но лоси-то по дорогам табунами ходить не будут! Не в каменном веке живем, не народный промысел - чего их стрелять", - эмоционально высказался автор вопроса.

Кроме того, мужчина добавил, что если сейчас лосей еще можно встретить в лесной глуши, то "наши дети их будут знать только по картинкам".

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Сергей Серов попытался уверить собеседника, что данная проблема - надумана. По словам зампредседателя АКЗС, приказом Минприроды РФ утверждены нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов, в отношении которых утверждается лимит добычи. Так, для лося "норматив допустимого изъятия" составляет 18%.

При этом в 2018 году в крае охотники застрелили 532 парнокопытных (6%), на 2019 год планируется добыть не более 6,6% (553 животных). Увеличение процента идет только за счет увеличения численности лося на территории края за предшествующий год, пояснил Серов.

В настоящее время численность лося в регионе по результатам зимнего маршрутного учета составляет 10 020 голов, из них в общедоступных охотничьих угодьях находятся 9 075 голов, еще 945 голов находятся в особо охраняемых природных территориях регионального значения.
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"Мое личное мнение - животный мир нужно регулировать искусственно. Хочу напомнить, что в конце 80-х - начале 90-х годов был массовый отстрел лося ввиду того, что они приносили ущерб лесу, поедая молодняк сосны. Учитывая, что в Алтайском крае используется менее половины допустимого норматива изъятия охотничьих ресурсов, считаю неправильным говорить о том, что наши дети будут изучать лося только по картинкам. Другой вопрос, что необходимо усиливать контроль за браконьерами, которые незаконно добывают охотничьи ресурсы и наносят огромный вред природе нашего края", - резюмировал парламентарий.

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Автор: Политсиб.ру