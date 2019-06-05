В ходе традиционной онлайн-конференции, прошедшей на сайте АКЗС, один из участников дискуссии задал вопрос председателю комитета по аграрной политике и природопользованию Сергею Серову. Интернет-пользователя возмутил тот факт, что в регионе не существует запрета на отстрел крупных зверей.
"Сейчас вы говорите постоянно о новом порядке выдачи лицензий. Еще ваши депутаты говорят о том, чтобы сделать дороже некоммерческую лицензию на крупного зверя. Может, стоит вообще хотя бы временный мораторий ввести на крупного зверя. Ладно лисы, волки, бобры нас съедят, но лоси-то по дорогам табунами ходить не будут! Не в каменном веке живем, не народный промысел - чего их стрелять", - эмоционально высказался автор вопроса.
Кроме того, мужчина добавил, что если сейчас лосей еще можно встретить в лесной глуши, то "наши дети их будут знать только по картинкам".
Нарушителям грозит уголовная ответственность
Сергей Серов попытался уверить собеседника, что данная проблема - надумана. По словам зампредседателя АКЗС, приказом Минприроды РФ утверждены нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов, в отношении которых утверждается лимит добычи. Так, для лося "норматив допустимого изъятия" составляет 18%.
При этом в 2018 году в крае охотники застрелили 532 парнокопытных (6%), на 2019 год планируется добыть не более 6,6% (553 животных). Увеличение процента идет только за счет увеличения численности лося на территории края за предшествующий год, пояснил Серов.
С мужчины взяли подписку о невыезде
"Мое личное мнение - животный мир нужно регулировать искусственно. Хочу напомнить, что в конце 80-х - начале 90-х годов был массовый отстрел лося ввиду того, что они приносили ущерб лесу, поедая молодняк сосны. Учитывая, что в Алтайском крае используется менее половины допустимого норматива изъятия охотничьих ресурсов, считаю неправильным говорить о том, что наши дети будут изучать лося только по картинкам. Другой вопрос, что необходимо усиливать контроль за браконьерами, которые незаконно добывают охотничьи ресурсы и наносят огромный вред природе нашего края", - резюмировал парламентарий.