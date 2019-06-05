В пригороде Барнаула состоялся сход против строительства теплотрассы

Новости 05.06.2019 7:10 135

Несколько десятков жителей Борзовой Заимки вышли на народный сход против прокладки теплотрассы вдоль реки Барнаулки, передает пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ.

Поселок в пригороде Барнаула расположен в долине реки, протекающей через ленточный бор. При этом Барнаулка становится крайне опасной в паводковый период, весной здесь значительно поднимается уровень воды. Почва у берега неустойчива, часто случаются обвалы. Не первый год наблюдается рост уровня грунтовых вод. Жители Борзовой Заимки опасаются, что прокладка теплотрассы может только усугубить все эти проблемы.

Сейчас инициативная группа граждан ждет реакции городских властей, они направили обращение в администрацию Барнаула, указав на грубые нарушения при строительстве теплотрассы в прибрежной полосе. По их мнению, это может создать реальную угрозу подтопления домов и активизирует подземные воды. Также вызывает сомнение законность проводимых работ – в реестре государственного строительного надзора данный объект не упоминается.

Проект новой теплотрассы инициативная группа обсудила с сотрудниками компании-застройщика и чиновниками местной администрации. При этом представители подрядчика так и не смогли убедить людей в безопасности строительных работ. Разрешительной документации или экспертных заключений предъявлено не было, несмотря на то, что стройка идет в лесу и в водоохраной зоне. Согласно плану, представленному подрядчиком, тепловая сеть должна быть проложена от ТЭЦ-3 к поселку Южному.

Представители КПРФ направили запрос в региональное Министерство природных ресурсов и экологии с просьбой проверить законность проведения строительных работ в Борзовой Заимке.