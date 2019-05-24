Барнаульский психолог рассказал, как пережить ЕГЭ

Новости 04.06.2019 18:10 111

Родители часто сталкиваются с проблемой, как помочь своему ребенку пережить трудный период в жизни. Например, сейчас школьники активно готовятся к выпускным экзаменам. Психолог из Барнаула Елизавета Панёвина рассказала «АиФ-Алтай», что необходимо выпускнику, чтобы справиться с моральной нагрузкой во время ЕГЭ.

Прежде всего, выпускнику нужна правильная установка. По словам психолога, нужно объяснить ребенку, что экзамен - это лишь очередной жизненный этап, который необходимо пройти. Более того, таких «ступенек» будет много. Конечно, необходим эффект положительного подкрепления в этот момент - родители должны создать атмосферу комфорта, заботы и понимания того, что его любят и ценят вне зависимости от оценок. Поэтому необходимо разговаривать со своими детьми и внушать им уверенность в себе, почаще хвалить.

Поддержка ребенка – основная задача. В этот момент лучше меньше говорить об учебе и экзамене. Психолог уверяет, что нужно общаться на другие важные и волнующие вашего ребенка темы. Это поможет снизить эмоциональное напряжение.

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«В этом возрасте подростку необходимо конструктивное общение. В качестве собеседников могут выступить люди, которые завоевали авторитет у школьника. Подросткам зачастую не хватает вот этих эмоций от близости, контакта и внимания», - добавляет практикующий барнаульский психолог.

Родители не должны во время подготовки и сдачи экзаменов запрещать своим детям заниматься спортом или творчеством. Занятия пойдут на пользу, если подросток будет ориентироваться на свое самочувствие. Внеурочные увлечения должны наполнять его, придавать силы и бодрость. Кстати, прогулки на свежем воздухе или вечерняя пробежка положительно влияют на подростка и его увлечения.

Психолог резюмировал, что родители должны принимать ребенка таким, какой он есть. Даже если результаты экзамена будут не такими высокими, как они ожидали. В этом возрасте молодым людям необходимо признание, поэтому им нужно говорить, что они самые лучшие.