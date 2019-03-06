Глава алтайского Минстроя Иван Гилев рассказал, как будет происходить переход на эскроу-счета. Об этом пишет издание «Толк».
Переход на эскроу-счета может повлечь за собой значительный передел рынка строительства в крае – мало у кого из застройщиков есть достаточно собственных средств для возведения жилых домов. Большинству придется брать кредиты, что приведет к значительному удорожанию стоимости готового жилья (ставка эскроу – 5% годовых).
Сколько застройщиков сумеют остаться на плаву, министр спрогнозировать затруднился.
«Это будет, наверное, неизбежный вопрос в части каких-то малых организаций, юридических лиц. Но это будет уже потом, в некоем текущем режиме. То есть организация соберется строить дом, но не сможет получить проектное финансирование», – пояснил Гилев.
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Первый этап перехода, который начнется 1 июля, будет самым опасным, поскольку застройщики, не выполнившие некоторые условия, потеряют право пользоваться деньгами дольщиков, что может привести к остановке строительства. Условия следующие: строительная готовность объектов должна быть до 30%, в случае комплексной застройки – до 15% либо получить проектное финансирование.
«Постановление РФ вышло, принята методика определения. Сегодня могу сказать так: из 85 домов, которые строятся с участием средств дольщиков, 24 дома (было 30, сейчас количество потихоньку сокращается) на сегодняшний день не подпадают под возможность продолжить работу в старом формате и должны будут в эти условия войти», – рассказал Иван Гилев.
К 1 июля достигнуть соответствия этим условиям смогут лишь 12 из 24 упомянутых министром домов. Еще четыре дома имеют большие шансы на получение проектного финансирования.
«Мы взаимодействуем с банками, смотрим с обеих сторон, и, скорее всего, там все будет нормально. Восемь объектов находятся на особом контроле, четыре из которых, по сути, – технические дольщики. По одному дольщику. И этот вопрос, я думаю, решим. Оставшиеся четыре дома держим на контроле. Эти дома, скорее всего, пойдут по достройке своими силами», – заявил Гилев.
Застройщики, которые не прошли до 1 июля, не должны достраивать дом до 100%. Им придется построить на треть готовый объект, и тогда они смогут продолжить взаимоотношения с дольщиками и в существующем режиме завершить строительство объекта.
«Мы ждали решения, нормативных актов. Что будет 1 июля – это понятно. А что будет, например, 1 августа? Если застройщик довел объем строительной готовности до необходимых 30% не к 1 июля, а к 1 августа, может ли он пользоваться деньгами дольщиков? Да – на сегодня он это может сделать. Это сильно снимает градус напряжения», – сказал министр.
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Иван Гилев пояснил, что строительство – это фактически единственная отрасль, которая на протяжении 20-30 лет могла привлекать деньги вкладчиков. Данная схема была бы оптимальной, если бы не проблема обманутых дольщиков, которая привела к ужесточению законодательства и введению эскроу-счетов.
«Сегодня могу констатировать, что на уровне федеральных властей есть желание и потребность завести банки в исполнение по сути поручения. Но банки (их тоже можно понять) используют деньги вкладчиков и отвечают перед вкладчиками, очень жестко подходят к качеству заемщиков, к условию предоставления кредита. И каких-то поблажек со стороны финансовых организаций к застройщикам мы не ждем. И, наверное, это нереально», – прокомментировал взаимоотношения застройщиков и банков министр.
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