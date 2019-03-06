«Что будет 1 июля - понятно. А что будет, например, 1 августа»: глава алтайского Минстроя рассказал о переходе на эскроу-счета

Новости 04.06.2019 19:15 148

Глава алтайского Минстроя Иван Гилев рассказал, как будет происходить переход на эскроу-счета. Об этом пишет издание «Толк».

Переход на эскроу-счета может повлечь за собой значительный передел рынка строительства в крае – мало у кого из застройщиков есть достаточно собственных средств для возведения жилых домов. Большинству придется брать кредиты, что приведет к значительному удорожанию стоимости готового жилья (ставка эскроу – 5% годовых).

Эскроу-счет – это счет в банке, где будут замораживаться деньги дольщика на весь период строительства дома. Средства передаются застройщику только после того, как тот исполнит свои обязательства перед дольщиком.

Сколько застройщиков сумеют остаться на плаву, министр спрогнозировать затруднился.

«Это будет, наверное, неизбежный вопрос в части каких-то малых организаций, юридических лиц. Но это будет уже потом, в некоем текущем режиме. То есть организация соберется строить дом, но не сможет получить проектное финансирование», – пояснил Гилев.

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Первый этап перехода, который начнется 1 июля, будет самым опасным, поскольку застройщики, не выполнившие некоторые условия, потеряют право пользоваться деньгами дольщиков, что может привести к остановке строительства. Условия следующие: строительная готовность объектов должна быть до 30%, в случае комплексной застройки – до 15% либо получить проектное финансирование.

«Постановление РФ вышло, принята методика определения. Сегодня могу сказать так: из 85 домов, которые строятся с участием средств дольщиков, 24 дома (было 30, сейчас количество потихоньку сокращается) на сегодняшний день не подпадают под возможность продолжить работу в старом формате и должны будут в эти условия войти», – рассказал Иван Гилев.

К 1 июля достигнуть соответствия этим условиям смогут лишь 12 из 24 упомянутых министром домов. Еще четыре дома имеют большие шансы на получение проектного финансирования.

«Мы взаимодействуем с банками, смотрим с обеих сторон, и, скорее всего, там все будет нормально. Восемь объектов находятся на особом контроле, четыре из которых, по сути, – технические дольщики. По одному дольщику. И этот вопрос, я думаю, решим. Оставшиеся четыре дома держим на контроле. Эти дома, скорее всего, пойдут по достройке своими силами», – заявил Гилев.

Застройщики, которые не прошли до 1 июля, не должны достраивать дом до 100%. Им придется построить на треть готовый объект, и тогда они смогут продолжить взаимоотношения с дольщиками и в существующем режиме завершить строительство объекта.

«Мы ждали решения, нормативных актов. Что будет 1 июля – это понятно. А что будет, например, 1 августа? Если застройщик довел объем строительной готовности до необходимых 30% не к 1 июля, а к 1 августа, может ли он пользоваться деньгами дольщиков? Да – на сегодня он это может сделать. Это сильно снимает градус напряжения», – сказал министр.

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Иван Гилев пояснил, что строительство – это фактически единственная отрасль, которая на протяжении 20-30 лет могла привлекать деньги вкладчиков. Данная схема была бы оптимальной, если бы не проблема обманутых дольщиков, которая привела к ужесточению законодательства и введению эскроу-счетов.

«Сегодня могу констатировать, что на уровне федеральных властей есть желание и потребность завести банки в исполнение по сути поручения. Но банки (их тоже можно понять) используют деньги вкладчиков и отвечают перед вкладчиками, очень жестко подходят к качеству заемщиков, к условию предоставления кредита. И каких-то поблажек со стороны финансовых организаций к застройщикам мы не ждем. И, наверное, это нереально», – прокомментировал взаимоотношения застройщиков и банков министр.