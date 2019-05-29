Депутаты АКЗС возьмут паузу в решении «алкогольного вопроса»

Новости 04.06.2019 17:40 109

Вопрос о продлении времени продажи алкоголя с 21:00 до 23:00 не будет вноситься в повестку ближайших сессий Алтайского Заксобрания. Такое решение принято в комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает пресс-служба АКЗС.

Причин тому сразу несколько. С одной стороны, предприниматели, муниципалитеты и часть жителей выступают за расширение временных рамок продажи алкогольных напитков в розничных магазинах. С другой - мнение по данному вопросу представили еще далеко не все территории, требуется время, чтобы изучить влияние на здоровье населения, сохранение правопорядка и т. п.

21 vs 23. Нужно ли продлевать время продажи алкоголя в Алтайском крае? Новости 29.05.2019 17:50 Дебаты на данную тему прошли в дискуссионном клубе "2030" 693

«Расширение временных рамок обсуждается не как самоцель, а как мера противодействия «псевдобарам», которые зачастую торгуют «в серую», засилье которых беспокоит людей, приводит к нарушению порядка... Есть ограничения, принятые краевым парламентом, касающиеся розничных магазинов, а ограничений на предприятия торговли мы устанавливать не можем. Мы выступаем за то, чтобы вернуть эти полномочия регионам. Документ направлен в Совет законодателей. При поддержке регионов у нашей инициативы больше шансов на успешное рассмотрение в Госдуме», - сообщил депутат АКЗС Альберт Лунев.

На сегодняшний день в регионе нет единой позиции по поводу расширения временных рамок торговли алкоголем для розницы. К слову, на совещании у председателя АКЗС разошлись мнения даже у председателей профильных комитетов. «Поэтому, думаю, будет правильно не торопиться с таким решением и изучить его более детально», - отметил Лунев.