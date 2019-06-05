Первых «Наследников Ползунова» выпустили в Барнауле

Новости 04.06.2019 19:30 103

31 мая Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданный в Барнауле при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, выпустил первых учеников. Церемония вручения сертификатов об окончании обучения состоялась в АлтГТУ им. И.И. Ползунова, на базе которого работает центр.

Выпускниками центра стали 20 одиннадцатиклассников. Два года они занимались углубленным изучением естественно-научных дисциплин. Физике, математике, химии, инженерии, программированию и робототехнике школьников обучали лучшие преподаватели Алтайского края. Теперь всех выпускников ждут в техническом университете в качестве студентов.