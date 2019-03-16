«Непростые условия и ограничения»: глава Новоалтайска ответил жителям, требующим газификации

Новости 04.06.2019 17:10 268

Газификация микрорайона «Раздолье» в Новоалтайске пока не планируется. Об этом сообщает алтайский крайком КПРФ со ссылкой на письмо горадминистрации за подписью главы муниципалитета Сергея Еремеева.

Ранее к градоначальнику обратились жители отдаленного микрорайона с просьбой включить "Раздолье" в план газификации Новоалтайска на ближайшие годы. В своем письме Сергей Еремеев указывает, что техническая возможность газификации «Раздолья» появится только после того, как будет газифицирован район «Чесноковка». Проектно-изыскательные работы по данной территории уже намечены, а вот проекта и сметы газификации «Раздолья» пока не существует. Более того, по словам градоначальника, переносить работы на другую территорию не имеет смысла, пока не будет завершено строительство газопровода в "Чесноковке".

Власти Алтайского края к 2020 году пообещали поднять уровень газификации региона до 17% Новости 16.03.2019 10:57 При этом задача - стопроцентная газификация населенного пункта, куда приходит «голубое топливо» 703

Далее Еремеев пояснил, что и с финансированием есть определенные сложности.

«Учитывая непростые экономические условия и ограничения при формировании бюджета на 2019 год, строительство объектов коммунального комплекса в городе Новоалтайске ведется поэтапно, с учетом наличия финансовой возможности и развития инженерных сетей во всех отдаленных районах индивидуальной жилой застройки», - сказано в письме.

Вынесение вопроса о включении «Раздолья» в план газификации на заседание Новоалтайского городского собрания депутатов Сергей Еремеев назвал нецелесообразным.