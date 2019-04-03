«Обескровленная» Бийская дума раскрыла доходы депутатов за 2018 год

Новости 04.06.2019 15:15 753

Депутаты Бийской гордумы отчитались о доходах за 2018 год. Произошло это со значительной задержкой в сравнении с предыдущими календарными периодами. По данным "Политсибру", данное обстоятельство связано с дополнительной проверкой со стороны департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности.

После скандала с декларациями муниципальных депутатов за 2017 год повышенное внимание к документам вполне объяснимо. Сразу 5 депутатов БГД были вынуждены покинуть представительный орган. Формально все это сделали по собственному желанию.

Вернемся к доходам народных избранников за 2018 год. В списке на этот раз фигурируют 27 депутатов из 30. Почему-то в документе не оказалось единороссов Алексея Круглова и Юрия Кудинова, которые сложили полномочия лишь в апреле 2019 года. Зато в таблице представлены другие нарушители, ушедшие из БГД: еще один представитель "партии власти" Александр Казаков, эсер Евгений Тиуков и "жириновец" Алексей Карасев.

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Обращает на себя внимание отсутствие в списке и депутата от КПРФ Евгения Корчагина. По сведениям инсайдеров, он действительно не стал подавать декларацию, предпочтя разместить сведения о доходах и имуществе на своей странице в соцсетях. Отказ предоставить информацию означает, что вскоре Корчагин расстанется с мандатом. Данный сценарий отчасти повторяет историю с барнаульским депутатом Егором Банщиковым.

Теперь что касается доходов бийских избранников за 2018 год. Лидером здесь стал теперь уже экс-депутат Евгений Тиуков (СР). Он задекларировал 28,112 млн рублей. Далее расположились Игорь Степанов (ЕР) - 11,531 млн рублей и Николай Белозеров (ЕР) - 8,496 млн рублей.

Всего же доходы свыше 1 млн рублей показали 13 человек. Председатель БГД Сергей Ларейкин задекларировал 2,738 млн рублей.

В то же время о доходах менее 100 тысяч рублей за год отчитались 4 депутата. По 12 тысяч рублей заработали Александр Вишняков (ЛДПР), Самира Кондаурова (КПРФ) и Алексей Кульбякин (КПРФ). Чуть большим доходом располагает Елена Речкова (СР) - 61,9 тысяч рублей. Правда, ее супруг показал 6,619 млн рублей.