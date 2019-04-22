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Депутат алтайского парламента, претендующий на пост губернатора, сложил с себя полномочия

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Депутат Госсобрания Республики Алтай Вечеслав Кыдатов на прошедшей 4 июня сессии сложил с себя полномочия по собственному желанию. Нынешнему созыву осталось работать три месяца, после чего пройдут выборы в Эл Курултай, куда Кыдатов рассчитывает вновь попасть. Кроме того, его кандидатура, скорее всего, будет выдвинута "Партией Роста" на выборах главы региона 8 сентября.

В республиканском парламенте Кыдатов представлял КПРФ, являлся членом комитета Госсобрания по законодательству и национальной политике. На сегодняшнем заседании Эл Курултая также досрочно были прекращены полномочия депутата Аржана Иташева ("Единая Россия"). Он скончался 5 апреля. Информация размещена на сайте Госсобрания.

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Стоит добавить, что в 2016 году Кыдатов пробовал избраться в Госдуму РФ по одномандатному округу. Но его регистрацию в качестве кандидата отменил суд. Дело в том, что в документах Кыдатова, поданных в избирком, отсутствовали сведения об имевшейся судимости. Вечеслав Кыдатов был судим еще в начале 1980-х годов за хулиганство, приговорен к условному наказанию, судимость погашена.

Вечеслав Кыдатов родился 24 января 1963 года в селе Артыбаш Турочакского района. Окончил в 1986 году Алтайский сельскохозяйственный институт (Барнаул) по специальности «Инженер-гидротехник», в 2004 году – Сибирскую академию госслужбы (Новосибирск) по специальности «Юрист». С 1989 года занимается бизнесом.
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Автор: Политсиб.ру