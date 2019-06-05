Приемная кампания в Алтайском медуниверситете стартует 17 июня

17 июня в Алтайском государственном медицинском университете начинает работу приемная комиссия вуза. В этом году начало работы комиссии будет организовано на три дня раньше (в 2018 году – 20 июня).
В этом году по распоряжению ректора АГМУ Игоря Салдан в отдаленных территориях Алтайского края будут работать выездные приемные комиссии для увеличения количества школьников Алтайского края, поступивших в вуз. Это станет логичным продолжением работы в рамках пилотного проекта «Будущие кадры современной медицины», четырехстороннее соглашение о реализации которого было подписано 20 мая в правительстве Алтайского края. Увеличение количества студентов, поступивших в вуз из отдаленных районов края, в перспективе позволит устранить кадровый дефицит в медицинских организациях этих территорий.
Еще одним новшеством работы приемной комиссии в этом году станет внедрение электронного информационного сервиса «Личный кабинет поступающего в АГМУ», запуск которого планируется к началу работы приемной комиссии. Новый электронный сервис позволит абитуриентам, в том числе из отдаленных территорий Алтайского края, подать заявление на поступление в вуз и электронные копии необходимых документов, не выходя из дома. Таким образом, абитуриенту, подавшему заявление и документы посредством личного кабинета, необходимо будет прийти в приемную комиссию всего один раз – для предоставления оригиналов документов к зачислению.
Для подачи документов, как и в прошлом году, также предусмотрена возможность предварительной записи по телефону, при этом будет использоваться многоканальный телефон с голосовым меню и режимом ожидания абитуриентов до момента появления свободного оператора. В режиме ожидания поступающие смогут прослушать информацию о врачебных специальностях, по которым ведет обучение университет.
В настоящее время завершается подготовка к началу приема абитуриентов: оснащаются рабочие места для приемной комиссии и компьютерные классы для вступительных испытаний. Специалисты ведут настройку мультимедийного, технического и компьютерного оборудования, будет организована работа электронной очереди. Обновлены программы тестовых заданий по химии, биологии и русскому языку.
Особое внимание в ходе вступительной кампании уделено созданию условий проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Сведения об участии в конкурсе в пределах квот и на свободные места, данные о проходных баллах поступающих, сведения об индивидуальных достижениях и другую важную информацию абитуриенты смогут найти в специальном разделе на сайте вуза и на странице приемной комиссии в социальной сети «ВКонтакте».
По итогам вступительных испытаний 29 июля будут подписаны приказы о зачислении студентов, поступающих на бюджет по целевым направлениям и в пределах установленных квот (дети-сироты, военнослужащие и т.д.). 3 августа состоится зачисление на бюджет студентов «первой волны», прошедших по конкурсу (80% мест). Студенты «второй волны» будут зачислены 8 августа (заполняются 100% бюджетных мест). По договорам об оказании платных образовательных услуг зачисление пройдет с 29 июля по 31 августа для граждан России и ближнего зарубежья.