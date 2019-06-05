Приемная кампания в Алтайском медуниверситете стартует 17 июня

Новости 04.06.2019 14:00 102

17 июня в Алтайском государственном медицинском университете начинает работу приемная комиссия вуза. В этом году начало работы комиссии будет организовано на три дня раньше (в 2018 году – 20 июня).

Как и в прошлом году, Министерством здравоохранения РФ выделено вузу 480 бюджетных мест, из них 61% – это целевые места. Больше всего бюджетных мест выделено по направлению «Лечебное дело» – 315 (из них 198 целевых), по направлению «Педиатрия» – 95 (61 целевое), «Стоматология» – 30 (18 целевых), по 20 бюджетных мест выделено по направлениям «Медико-профилактическое дело» (12 целевых мест) и «Фармация» (4 целевых места).

В этом году по распоряжению ректора АГМУ Игоря Салдан в отдаленных территориях Алтайского края будут работать выездные приемные комиссии для увеличения количества школьников Алтайского края, поступивших в вуз. Это станет логичным продолжением работы в рамках пилотного проекта «Будущие кадры современной медицины», четырехстороннее соглашение о реализации которого было подписано 20 мая в правительстве Алтайского края. Увеличение количества студентов, поступивших в вуз из отдаленных районов края, в перспективе позволит устранить кадровый дефицит в медицинских организациях этих территорий.

Еще одним новшеством работы приемной комиссии в этом году станет внедрение электронного информационного сервиса «Личный кабинет поступающего в АГМУ», запуск которого планируется к началу работы приемной комиссии. Новый электронный сервис позволит абитуриентам, в том числе из отдаленных территорий Алтайского края, подать заявление на поступление в вуз и электронные копии необходимых документов, не выходя из дома. Таким образом, абитуриенту, подавшему заявление и документы посредством личного кабинета, необходимо будет прийти в приемную комиссию всего один раз – для предоставления оригиналов документов к зачислению.

Для подачи документов, как и в прошлом году, также предусмотрена возможность предварительной записи по телефону, при этом будет использоваться многоканальный телефон с голосовым меню и режимом ожидания абитуриентов до момента появления свободного оператора. В режиме ожидания поступающие смогут прослушать информацию о врачебных специальностях, по которым ведет обучение университет.

В настоящее время завершается подготовка к началу приема абитуриентов: оснащаются рабочие места для приемной комиссии и компьютерные классы для вступительных испытаний. Специалисты ведут настройку мультимедийного, технического и компьютерного оборудования, будет организована работа электронной очереди. Обновлены программы тестовых заданий по химии, биологии и русскому языку.

Особое внимание в ходе вступительной кампании уделено созданию условий проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Сведения об участии в конкурсе в пределах квот и на свободные места, данные о проходных баллах поступающих, сведения об индивидуальных достижениях и другую важную информацию абитуриенты смогут найти в специальном разделе на сайте вуза и на странице приемной комиссии в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам вступительных испытаний 29 июля будут подписаны приказы о зачислении студентов, поступающих на бюджет по целевым направлениям и в пределах установленных квот (дети-сироты, военнослужащие и т.д.). 3 августа состоится зачисление на бюджет студентов «первой волны», прошедших по конкурсу (80% мест). Студенты «второй волны» будут зачислены 8 августа (заполняются 100% бюджетных мест). По договорам об оказании платных образовательных услуг зачисление пройдет с 29 июля по 31 августа для граждан России и ближнего зарубежья.

Приемная комиссия АГМУ будет работать по традиционному адресу: Алтайский край, Барнаул, улица Папанинцев, 126. Время работы: понедельник-пятница - с 9:00 до 18:00, суббота - с 9:00 до 14:00. Телефон: +7 (3852) 566-900.