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Активисты продолжают митинговать против пенсионной реформы в Новосибирске

Новости
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Очередной пикет против повышения пенсионного возраста прошел в Новосибирске. На этот раз его организовали активисты движения «Суть времени». На акцию в проливной дождь вышли 25 человек, информирует "Тайга.инфо".

На некоторых плакатах пикетчиков было сказано: «Поддержавшим пенсионную реформу следует уйти из власти», «Пенсионная реформа — антинародная выходка», «Отменим пенсионную реформу вместе на выборах 2019 года» и «Верните внукам бабушек».

В Новосибирске состоялся митинг против пенсионной реформы

В Новосибирске состоялся митинг против пенсионной реформы

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Напомним, в прошлом году было принято решение о повышении пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.

Между тем крупнейшей новосибирской акцией против пенсионной реформы по-прежнему остается шествие 9 сентября 2018 года. В ней приняли участие несколько тысяч человек. Власти отказались согласовать мероприятие, в итоге 10 человек были задержаны правоохранителями.

Автор: Политсиб.ру

Фото: tayga.info