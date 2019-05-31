Активисты продолжают митинговать против пенсионной реформы в Новосибирске

Новости 04.06.2019 13:30 145

Очередной пикет против повышения пенсионного возраста прошел в Новосибирске. На этот раз его организовали активисты движения «Суть времени». На акцию в проливной дождь вышли 25 человек, информирует "Тайга.инфо".

На некоторых плакатах пикетчиков было сказано: «Поддержавшим пенсионную реформу следует уйти из власти», «Пенсионная реформа — антинародная выходка», «Отменим пенсионную реформу вместе на выборах 2019 года» и «Верните внукам бабушек».

В Новосибирске состоялся митинг против пенсионной реформы Новости 31.05.2019 10:10 30 мая в Новосибирске прошел митинг против пенсионной реформы и повышения НДС до 20% 9674

Напомним, в прошлом году было принято решение о повышении пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.

Между тем крупнейшей новосибирской акцией против пенсионной реформы по-прежнему остается шествие 9 сентября 2018 года. В ней приняли участие несколько тысяч человек. Власти отказались согласовать мероприятие, в итоге 10 человек были задержаны правоохранителями.