Активисты продолжают митинговать против пенсионной реформы в Новосибирске

Очередной пикет против повышения пенсионного возраста прошел в Новосибирске. На этот раз его организовали активисты движения «Суть времени». На акцию в проливной дождь вышли 25 человек, информирует "Тайга.инфо".
На некоторых плакатах пикетчиков было сказано: «Поддержавшим пенсионную реформу следует уйти из власти», «Пенсионная реформа — антинародная выходка», «Отменим пенсионную реформу вместе на выборах 2019 года» и «Верните внукам бабушек».
30 мая в Новосибирске прошел митинг против пенсионной реформы и повышения НДС до 20%
Напомним, в прошлом году было принято решение о повышении пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.
Между тем крупнейшей новосибирской акцией против пенсионной реформы по-прежнему остается шествие 9 сентября 2018 года. В ней приняли участие несколько тысяч человек. Власти отказались согласовать мероприятие, в итоге 10 человек были задержаны правоохранителями.