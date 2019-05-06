Очередной картель раскрыт на рынке медицинских расходных материалов в Алтайском крае

Компании «Биомедика», «Интермед» и два индивидуальных предпринимателями стали участниками картельного сговора. От их действий пострадали региональные учреждения здравоохранения, сообщает краевое УФАС.
Компании в течение 2018 года приняли участие в 7 торгах на поставку медицинских расходных материалов для учреждений здравоохранения. Начальная максимальная цена контрактов составила более 12 млн рублей.
Нарушители в ходе закупок отказались от конкурентной борьбы и поочередно становились победителями, получали контракты по высоким ценам. Максимальное снижение составило от 0,5% до 1%, что не позволило заказчикам эффективно использовать бюджетные средства.
Участники торгов отказались от конкурентной борьбы, что привело к искусственному поддержанию цен
В ходе расследования между компаниями и ИП установлены общие технические ресурсы и устойчивые экономические связи, подтверждающиеся, в том числе и наличием договорных отношений на поставку товаров и оказание логистических услуг.
По итогам рассмотрения дела участники картеля признаны виновными в нарушении п. 2 ч. 1 ст. 11 закона "О защите конкуренции". Дополнительно будет рассмотрен вопрос привлечения к административной ответственности.
Общая сумма контрактов, заключенных участниками картеля, составила более 6 млн рублей